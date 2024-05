Rozgrywki Fortuna 1. Ligi w sezonie 2023/2024 dobiegły końca. Wiemy już, jakie są pary barażowe o awans do Ekstraklasy. Sprawdź, kto z kim zagra w barażach.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Fortuna 1. Liga

Baraże o Ekstraklasę – kto z kim?

Sezon 2023/2024 w Fortuna 1. Lidze dobiegł końca, co oznacza, że znamy już pary barażowe o awans do Ekstraklasy. Losy kluczowych pozycji ważyły się aż do ostatnich minut 34. kolejki. Wszystkie spotkania zostały rozegrane o godzinie 15:00 w niedzielę (26 maja).

Drużynami, które wywalczyły bezpośredni awans do Ekstraklasy, są Lechia Gdańsk i GKS Katowice. Natomiast w barażach powalczą Arka Gdynia, Motor Lublin, Górnik Łęczna i Odra Opole.

Pary barażowe o awans do Ekstraklasy

Arka Gdynia – Odra Opole

Motor Lublin – Górnik Łęczna

Trzecia drużyna Fortuna 1. Ligi będzie rywalizowała z szóstą ekipą, zaś czwarta z piątą. Gospodarzami meczów są ekipy, które zajmują wyższe pozycje w tabeli – identycznie w przypadku finału.

Kiedy baraże o Ekstraklasę?

Fortuna 1. Liga już w marcu przekazała szczegółowy terminarz meczów barażowych o awans do Ekstraklasy. Pierwsze spotkania zostaną rozegrane w czwartek (30 maja), natomiast finał odbędzie się w niedzielę (2 czerwca). Przypomnijmy, że są to pojedyncze starcia bez rewanżów.

Mecze barażowe o awans do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy zostaną rozegrane w terminach:

I etap baraży o Ekstraklasę:

30 maja 2024 r. (czwartek) godz. 17:30,

30 maja 2024 r. (czwartek) godz. 20:30.

II etap:

2 czerwca 2024 r. (niedziela) godz. 18:00.

Sprawdź, jak wygląda tabela końcowa Fortuna 1. Ligi w sezonie 2023/2024.