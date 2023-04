Ruch hucznie świętował obchody 103-lecia. Piękne obrazki z Chorzowa

Pressfocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów

W czwartek Ruch Chorzów obchodził 103-lecie istnienia klubu

Specjalnie na tę okazję przygotowana została artystyczna oprawa

Media zachwycają się obrazkami ze Stadionu Miejsckiego w Chorzowie

Piękne sceny na Stadionie w Chorzowie

Kibice Ruchu Chorzów mają w tym sezonie wiele powodów do zadowolenia. Niebiescy są na dobrej drodze do awansu do Ekstraklasy, choć dali się w ostatnich meczach wyprzedzić Wiśle Kraków. Nie zmienia to faktu, że klub ma realną szansę, by po sześciu latach wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

W czwartkowy wieczór Stadion Miejski w Chorzowie mienił się wieloma pięknymi kolorami. Klub przygotował specjalną oprawę artystyczną z powodu obchodów 103-lecia. Media obiegły piękne obrazki obiektu Niebieskich. W przyszłym roku kibicom przyjdzie świętować kolejne urodziny ukochanego klubu na innym obiekcie. Wkrótce mają ruszyć prace związane z budową nowego stadionu. Obecnie Ruch swoje mecze rozgrywa na arenie w Gliwicach.

Ruch Chorzów pozostaje jednym z najbardziej utytułowanych polskich klubów. Niebiescy aż 14-krotnie sięgali po mistrzostwo Polski. Lepszym pod tym względem wynikiem może pochwalić się jedynie Legia Warszawa może pochwalić się lepszym wynikiem.

