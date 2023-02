fot. PressFocus Na zdjęciu: Miki Villar

Wisła Kraków w drugim piątkowym spotkaniu Fortuna 1 Ligi zmierzy się z Resovią. Mecz odbędzie się na stadionie im. Henryka Reymana. Tymczasem oczekiwania w kontekście pobytu w szeregach Białej Gwiazdy w rozmowie z oficjalną stroną internetową wypowiedział się Miki Villar, który tej zimy zasilił szeregi 13-krotnych mistrzów Polski.

Wisła Kraków ma konkretne plany związane z runda wiosenną w Fortuna 1 Lidze

Miki Villar wpros opowiedział o swoich związanych z występami w szeregach Białej Gwiazdy

26-latek tej zimy wzmocnił krakowską ekipę na skrzydle

“Wisła to wielki klub”

Wisła Kraków po rozegraniu osiemnastu ligowych spotkań plasuje się na 10. pozycji, legitymując się bilansem 24 punktów. Biała Gwiazda koncentruje się zatem przede wszystkim na wywalczeniu miejsce premiowanego grą w barażach o awans do elity.

W walce o powrót do Ekstraklasy mają pomóc wiślakom nowi zawodnicy. W trakcie zimowej sesji transferowej krakowski klub pozyskał pięciu nowych piłkarzy, w tym Miki Villara, który opowiedział o tym, że jest świadomy swojego nowego etapu w karierze.

– Zdaję sobie sprawę z tego, gdzie obecnie się znajduję. Wisła to wielki klub, a Kraków to piękne miasto, dlatego Ekstraklasa powinna być właśnie tutaj. Ja ze swojej strony zrobię wszystko, by stało się to jak najszybciej i byśmy na koniec sezonu mogli cieszyć się ze zrealizowanego celu – powiedział 26-latek cytowany przez Wisla.krakow.pl.

– Jestem gotowy do gry i z niecierpliwością czekam na piątek. Na treningach daję z siebie sto procent, by wystąpić w tym meczu i przekonać trenera, że warto na mnie postawić – kontynuował Miki Villar.

Starcie Białej Gwiazdy z Resovią odbędzie się o 20:30. Na dzisiaj 7847 miejsc zostało zajętych. Wejściówek na spotkanie w związku z modernizacją stadionu nie zostało zatem dużo.

