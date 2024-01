fot. PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Motor Lublin widzi szanse na awans do Ekstraklasy

Beniaminek rundę jesienną zakończył na trzecim miejscu w tabeli

Goncalo Feio planuje transfery, które znacząco wzmocnią kadrę zespołu

Motor zgłasza gotowość do walki o awans

Motor Lublin w pierwszej części sezonu pozytywnie zaskoczył, bowiem jako beniaminek był w stanie punktować na miarę faworytów do wygrania ligi, a przerwę zimową spędza na trzecim miejscu w tabeli. Różnice punktowe w czołówce są niewielkie, a spośród drużyn nie wyłoniła się żadna wyraźnie lepsza od pozostałych. W Lublinie uznano, że to doskonała szansa, aby powalczyć o awans do Ekstraklasy. Klub zamierza zimą poczynić starania, aby wzmocnić kadrę i zmaksymalizować możliwości zakończenia sezonu na którejś z dwóch pierwszych lokat.

Szeregi Motoru wzmocnił już Paweł Stolarski, który do tej pory był piłkarzem Pogoni Szczecin. Goncalo Feio planuje już kolejne transfery. Jak informuje Szymon Janczyk, priorytetem jest znalezienie napastnika, który zagwarantuje odpowiednią jakość. Motor złożył także ofertę za gwiazdę Znicza Pruszków – Shumę Nagamatsu. Japończyk może tej zimy zmienić zespół, natomiast pierwszą ofertę Znicz zdecydował się odrzucić. W Lublinie są finansowe możliwości, aby zaspokoić oczekiwania drugiego z beniaminków.

