"To bardzo trudny czas" - mówi Kazimierz Moskal w rozmowie z "Polsatem Sport" o sytuacji Wisły Kraków. Biała Gwiazda rozstała się z wieloma piłkarzami i musi szybko zbudować nową kadrę.

PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Moskal dobitnie o sytuacji Wisły Kraków

Wisła Kraków ma za sobą bardzo trudny sezon. Biała Gwiazda miała walczyć o powrót do PKO Ekstraklasy, ale drugi sezon z rzędu to im się nie udało. Co więcej, kampania 2023/24 okazała się pod względem miejsca w tabeli Fortuna 1. ligi jeszcze gorsza, niż poprzednia. Na osłodę pozostaje ekipie z Krakowa wygrana w Pucharze Polski, ale z pewnością wielu chętniej zobaczyłoby znów Wisłę w elicie, niż wygrywającą krajowy puchar. Szczególnie, że eliminacji Ligi Europy mogą utrudnić start rozgrywek na zapleczu Ekstraklasy.

Niemniej słaby wynik w lidze poskutkował wieloma zmianami w drużynie z Krakowa. Z klubem pożegnało się wielu graczy, a wśród nich m.in. Szymon Sobczak, Miki Villar czy Michał Żyro. Jednak co bardziej znaczące, zespół opuścił także dotychczasowy szkoleniowiec, czyli Albert Rude. Jego miejsce zajął powracający do Wisły po latach przerwy Kazimierz Moskal, który z miejsca zapowiedział, że przed klubem bardzo trudny czas. Były szkoleniowiec m.in. ŁKS-u nie ukrywa, że wyzwanie jakiego go czeka, jest spore.

– To bardzo trudny czas. Z jednej strony odejścia zawodników, czas szukania nowych wzmocnień, bardzo krótki okres przygotowawczy, bo za chwilę zbliża się Superpuchar Polski oraz eliminacje do rozgrywek europejskich. Nie ukrywam, że jest to duży ból głowy – powiedział 57-latek w rozmowie z “Polsatem Sport”.

Czytaj więcej: Piast Gliwice pracuje nad premierowym wzmocnieniem