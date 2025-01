Miedź ogłosiła drugie zimowe wzmocnienie. To pomocnik z PKO Ekstraklasy

Miedź Legnica poinformowała o pozyskaniu Mateusza Bochnaka z Cracovii. Skrzydłowy podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Mateusz Bochnak trafił do Miedzi Legnica

Miedź Legnica zbroi się przed rundą wiosenną w Betclic 1. Lidze. Piłkarze Ireneusza Mamrota zajmują trzecie miejsce i walczy o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. W poniedziałek klub z Dolnego Śląska ściągnął Gustava Engvalla z IFK Varnamo, a kolejnym nabytkiem został Mateusz Bochnak.

Prawy pomocnik minione dwa lata spędził w Cracovii, w której rozegrał łącznie 57 spotkań, dokładając cztery trafienia. Wychowanek Pogoni Szczecin postanowił przenieść się na zasadzie transferu definitywnego do Miedzi. Z pierwszoligowym zespołem związał się umową do końca sezonu 2026/2027.

W rozmowie z klubowymi mediami nowy zawodnik Miedzi ceni sobie wizję zaprezentowaną przez trenera Zielono-Niebiesko-Czerwonych. – Cieszę się, że mój transfer został dopięty. Zamierzam awansować z Miedzią do PKO Bank Polski Ekstraklasy. Liczę, że regularnymi występami pomogę zespołowi. Chcę grać, wygrywać i dążyć do tego, by w maju znaleźć się z drużyną w najwyższej klasie rozgrywkowej – zaznaczył.

Mateusz Bochnak zasila Miedź 💥#odkrywamykarty z 26-letnim skrzydłowym, przechodzącym do zespołu znad Kaczawy na zasadzie transferu definitywnego z Cracovii ⚽️ Z legnickim klubem Bochnak związał się 2,5-letnią umową ✍️



Mateusz, witamy w Legnicy 🤝 pic.twitter.com/mB8wMeZEhS — MKS Miedź Legnica (@MiedzLegnica) December 31, 2024

Bochnak reprezentował barwy Pogoni Siedlce, Błękitnych Stargard i Chrobrego Głogów. W rundzie jesiennej uzbierał 13 meczów i dwa razy wpisał się na listę strzelców.