Miedź celuje w Ekstraklasę, Pogoń walczy o byt. Emocje gwarantowane!

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cezary Demianiuk

Pogoń zatrzyma rozpędzoną Miedź? Sobotni thriller w 1. Lidze!

Pogoń Siedlce to drużyna, mająca wciąż nadzieje na utrzymanie ligowego bytu. Zespół dowodzony przez Adama Noconia przystąpi do potyczki, legitymując się bilansem 23 oczek. Tym samym wygląda na to, że do ostatniej kolejki rozgrywek siedlczanie będą walczyć o miejsce w Betclic 1. Lidze z Chrobrym Głogów i Odrą Opole.

Miedź Legnica to natomiast drużyna, walcząca o miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Praktycznie zespół prowadzony przez Wojciecha Łobodzińskiego jest już pewny miejsca w barażach. Do swojej batalii legniczanie podejdą, będąc od dwóch spotkań bez zwycięstwa.

Pięć goli padło w pierwszym starciu między oboma zespołami. To może zwiastować zatem ciekawe widowisko z punktu widzenia bramek. Niemniej godne uwagi jest to, że Miedź była wówczas prowadzona przez Ireneusza Mamrota.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Pogoni

wygraną Miedzi

remisem wygraną Pogoni

wygraną Miedzi

remisem 0 Votes

Pogoń złapała wiatr w żagle. Miedź chce skomplikować sytuację legniczan

Beniaminek rozgrywek przystąpi do potyczki po wygranej nad Górnikiem Łęczna (3:1). Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach Pogoń zaliczyła dwa zwycięstwa i raz zremisowała. Porażkę siedlczanie zanotowali w tych starciach tylko z Wisłą Kraków (0:1).

W roli gospodarza drużyna z Siedlec jest bez przegranej od czterech spotkań. Pogoń zaliczyła w nich trzy podziały punktów i jedną wygraną. W ostatnim tego typu występie zremisowała z Arką Gdynia (1:1).

Zobacz także: Betclic 1 Liga – tabela, wyniki

Tymczasem ekipa prowadzona przez Wojciecha Łobodzińskiego, chociaż pod względem gry nie zachwyca, to jednak wyniki się w miarę zgadzają. Miedź jest już od pięciu meczów bez porażki.

W roli gościa legniczanie wygrali tylko raz w trzech ostatnich występach. Pokonali tylko Ruch Chorzów (2:1) na Stadionie Śląskim. W pozostałych dwóch bataliach Miedź remisowała z Kotwicą Kołobrzeg (0:0) i Chrobrym Głogów (1:1).

Mecze drużyny Pogoń Siedlce Górnik Łęczna 1 Pogoń Siedlce 3 Pogoń Siedlce 1 Arka Gdynia 1 Wisła Kraków 1 Pogoń Siedlce 0 Pogoń Siedlce 2 Znicz Pruszków 1 Polonia Warszawa 2 Pogoń Siedlce 1 Mecze drużyny Miedź Legnica Miedź Legnica 2 Odra Opole 1 Chrobry Głogów 1 Miedź Legnica 1 Miedź Legnica 3 Warta Poznań 2 Kotwica Kołobrzeg 0 Miedź Legnica 0 Ruch Chorzów 1 Miedź Legnica 2

Bezpośrednie mecze między Pogonią Siedlce a Miedzią Legnica

W batalii z listopada minionego roku lepsi w starciu z udziałem obu ekip byli legniczanie (4:1). Ogólnie gracze Miedzi wygrali z Pogonią w każdym z pięciu ostatnich spotkań. Z kolei w Siedlcach oba zespoły zagrają ze sobą po raz pierwszy od 2017 roku. Wówczas górą byli też legniczanie (3:2).

Reklama

Siła drużyn pod lupą

Zdecydowanym faworytem rywalizacji według ekspertów są goście. Typ na wygraną Pogoni kształtuje się na poziomie 3.55. Remis oszacowano na 3.45. Z kolei wariant na zwycięstwo Miedzy wyceniono na 1.93.

Wynik Operator Kurs Pogoń 3.55 Remis 3.45 Polonia 1.93 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2025 16:32 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sobotniej potyczki nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze starcia Pogoń Siedlce - Miedź Legnica nie znalazła się w ramówce żadnej ze stacji telewizyjnych. Mecz będzie można zobaczyć tylko online na stronie internetowej TVPSport.pl czy w aplikacji TVP Sport. Starcie skomentuje Hubert Bugaj.

Rywalizacja będzie także do obejrzenia za darmo na platformie Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim środki w dowolnej kwocie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.