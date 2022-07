PressFocus Na zdjęciu: Maciej Sadlok

Ruch Chorzów wzmacnia skład przed rozpoczęciem nowego sezonu. Nowym zawodnikiem Niebieskich został były gracz Wisły Kraków Maciej Sadlok – oficjalnie poinformował śląski klub. Obrońca podpisał roczną umowę.

Maciej Sadlok po raz trzeci w swojej karierze został zawodnikiem Ruchu Chorzów

Ostatnie lata obrońca spędził w Wiśle Kraków

33-letni gracz dwukrotnie zajmował trzecie miejsce w Ekstraklasie z Niebieskimi

Ruch Chorzów zbroi się po awansie do 1. Ligi

Maciej Sadlok swoje pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał w Pasjonacie Dankowice, skąd w sezonie 2006/07 trafił do Ruchu Chorzów. Obrońca grając w drużynie Niebieskich wypłynął na szerokie wody i zaprezentował się szerszej publiczności. W debiutanckim sezonie rozegrał tylko osiem spotkań, jednak w każdej kolejnej kampanii stawał się coraz ważniejszą postacią w śląskim klubie.

W sezonie 2009/10 Maciej Sadlok wywalczył z Ruchem Chorzów brązowy medal mistrzostw Polski. W sierpniu 2010 roku został sprzedany za ponad 2 miliony złotych do Polonii Warszawa, jednak jesień spędził jeszcze na wypożyczeniu w drużynie Niebieskich. W czerwcu 2012 roku ponownie wrócił do Chorzowa podpisując trzyletni kontrakt.

Jednak jego druga przygoda z Niebieskimi zakończyła się po dwóch sezonach. W 2014 roku przeniósł się do Wisły Kraków, gdzie zadebiutował w meczu przeciwko Górnikowi Łęczna. Sadlok był zawodnikiem Białej Gwiazdy do czerwca tego roku. Jego umowa nie została przedłużona i jako wolny zawodnik mógł poszukać nowego pracodawcy ostatecznie decydując się po raz trzeci dołączyć do chorzowskiego Ruchu. W krakowskiej Wiśle obrońca rozegrał 202 spotkania w Ekstraklasie zdobywając w tym czasie sześć goli.

🔥 Po 8 latach 𝐌𝐚𝐜𝐢𝐞𝐣 𝐒𝐚𝐝𝐥𝐨𝐤 𝐰𝐫𝐚𝐜𝐚 𝐝𝐨 𝐑𝐮𝐜𝐡𝐮! Doświadczony obrońca związał się z naszym Klubem rocznym kontraktem ✍️ Witamy w domu! 🤝



➡️ https://t.co/e0KedkMn31 pic.twitter.com/Sv7K51Bdsm — Ruch Chorzów (@ruchchorzow1920) July 1, 2022

– Podpisanie tego kontraktu to dla mnie jak powrót do domu. To w Ruchu dostałem swoją pierwszą szansę w zawodowej piłce. Spędziłem tutaj wiele lat, które miło wspominam. Bardzo się cieszę, że tutaj wracam. Wierzę, że pomogę drużynie realizować stawiane przed nią cele – powiedział Maciej Sadlok.

