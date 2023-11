"Wisła ma dzisiaj zespół, który rzeczywiście stara się grać w piłkę, ale jego poziom był ostatnio po prostu słabiutki. Nie ma skuteczności. Tak to wyglądało w tych ostatnich meczach, na których byłem i stąd moje słowa o tym, że męczyłem się oglądając taką grę" - mówi legendarny Henryk Kasperczak w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Ostatnia forma Wisły Kraków może nieco martwić fanów

“Biała Gwiazda” obecnie zajmuje tylko 9. miejsce w Fortuna 1. lidze

Zespół Radosława Sobolewskiego krytykuje teraz Henryk Kasperczak

“Marzy nam się wszystkim”

Z pewnością władze oraz kibice Wisły Kraków inaczej wyobrażały sobie kończącą się powoli rundę jesienną. Zespół prowadzony przez Radosława Sobolewskiego nie rozpieszcza fanów wynikami, co przekłada się na raptem 9. miejsce w tabeli Fortuna. 1. ligi. To zbyt słaby wynik dla kibiców, którzy coraz głośniej domagają się zmian na ławce trenerskiej. Teraz zespół “Białej Gwiazdy” krytykuje także legendarny Henryk Kasperczak.

– Wisła ma dzisiaj zespół, który rzeczywiście stara się grać w piłkę, ale jego poziom był ostatnio po prostu słabiutki. Nie ma skuteczności. Tak to wyglądało w tych ostatnich meczach, na których byłem i stąd moje słowa o tym, że męczyłem się oglądając taką grę – mówi legendarny trener w rozmowie z “Gazetą Krakowską”.

– Marzy nam się wszystkim, żeby Wisła wróciła do Ekstraklasy. Życzę tego całemu środowisku wiślackiemu, życzę prezesowi Jarosławowi Królewskiemu, bo widać, że on jest mocno zaangażowany w to wszystko. Atmosfera jest dobra, kibice świetnie dopingują. Żeby tylko drużyna zaczęła być skuteczna, bo w piłce na końcu zawsze liczą się bramki i zwycięstwa – dodał.

