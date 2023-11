Jakub Seweryn ze Sport.pl poinformował, że komisja ligi zdecydowała o karze dla Sokratis Dioudis, który w tunelu prowadzącym do szatni napadł fizycznie na napastnika Widzewa Łódź. Grecki bramkarz w tym roku już nie zagra, a do tego będzie musiał zapłacić 30 tysięcy złotych kary.

IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Sokratis Dioudis

Po meczu Zagłębia Lubin z Widzewem Łódź media obiegła informacja na temat zajścia, do jakiego doszło w tunelu prowadzącym do szatni. Bramkarz zespołu gospodarzy, czyli Sokratis Dioudis zachowywał się agresywnie i naruszył nietykalność cielesną Jordiego Sancheza, napastnika Widzewa Łódź. Cała sytuacja miała swój początek jeszcze na murawie, gdzie Grek powalił na ziemię rywala, a sędzia Stefański wręczył mu za to czerwoną kartkę.

– Bramkarz Zagłębią dynamicznie pobiegł tunelem w kierunku szatni i w okolicy mix-zone’y agresywnie złapał rękami za twarz, szyję i oczy rywal. Cała, zainicjowana przez bramkarza szarpanina trwała kilka/kilkanaście sekund i dopiero interwencja zawodników i sztabów obydwu drużyn umożliwiła poluzowanie uchwytu bramkarza i wyswobodzenie rywala – czytamy w protokole meczowym sędziego Daniela Stefańskiego, do którego dotarł “Sport.pl”.

Kary Komisji Ligi @_Ekstraklasa_:

– Sokratis Dioudis (@ZaglebieLubin) – 6 meczów dyskwalifikacji i 30 tys. złotych

– Nahuel Leiva (@SlaskWroclawPl) – 4 mecze dyskwalifikacji i 10 tys. złotych

– Alexandros Katranis (@PiastGliwiceSA) – 3 mecze dyskwalifikacji. @sportpl — Kuba Seweryn (@KubaSeweryn) November 15, 2023

Teraz Jakub Seweryn właśnie z tego portalu poinformował, że komisja ligi zdecydowała o karze dla piłkarza Zagłębia Lubin. Będzie ona wynosić 6 meczów dyskwalifikacji i 30 tys. złotych. Oznacza to, że w tym roku Grek w Ekstraklasie już nie zagra.

