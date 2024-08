Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piotr Krawczyk

Piotr Krawczyk trafił do Wisły Płock

Wisła Płock tego lata w rozgrywkach Betclic 1. ligi była prawdziwym królem polowania. Podopieczni Mariusza Misiury zostali wzmocnieni kilkoma solidnymi nazwiskami, znanymi m.in. z boisk PKO Ekstraklasy. Mowa tu m.in. o Danim Pacheco, Dominiku Kunie oraz Bojanie Nasticu. Mimo tego, że sezon rozpoczął się już trzy tygodnie temu, to Nafciarze nadal szukają zawodników, którzy mogliby ich wzmocnić.

Nowym graczem Wisły Płock po kilku dniach spekulacji został właśnie Piotr Krawczyk. 29-letni napastnik związał się z klubem kontraktem ważnym do 30 czerwca 2026 roku. Do zespołu z 1. ligi dołączył z Górnika Zabrze, gdzie jednak przez ostatnie sezony nie był najważniejszym zawodnikiem i wielokrotnie chciano go sprzedać. Tym razem się to udało i Krawczyk na zasadzie transferu definitywnego zmienił barwy.

W minionych rozgrywkach gracz zabrzan wystąpił w 22 meczach, w których raz trafił do siatki rywali oraz jednokrotnie zanotował asystę. Krawczyk w sumie na boiskach PKO Ekstraklasy rozegrał 114 spotkań, w których 15 razy trafiał do bramki rywali i pięć razy zaliczył ostatnie podanie. Co ciekawe, w 1. lidze – pomimo 49 gier – nie ma jeszcze gola.

