fot. PressFocus Na zdjęciu: Stadion Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów to jeden z tych klubów, który wciąż musi rozgrywać swoje spotkania na stadionie, który swój prime ma już dawno za sobą. Niewykluczone jednak, że coś drgnie w kierunku powstania nowego obiektu po Nowym Roku. Zwiastować to mogą plany budżetu miasta na 2023 rok.

Ruch jest jednym z bardziej znanych polskich klubów, marzących o nowym stadionie

Budżet Chorzowa na 2023 rok zakłada pewną inwestycję w kierunku budowy nowej areny dla Niebieskich

Temat budowy nowego stadionu dla Ruchu w przestrzeni publicznej jest wałkowany już od 2012 roku

Ruszy temat stadionu Ruchu?

Ruch Chorzów rozgrywa swoje mecze na wysłużonym obiekcie przy ulicy Cichej 6. Obecny stadion Niebieskich na dzisiaj może mieć problemy ze spełnieniem kryteriów gry w PKO Ekstraklasie, więc w przypadku ewentualnego awansu do elity, sternicy klubu będą musieli pracować nad kolejnym retuszem obiektu.

Ciekawe jest natomiast to, że w budżecie Chorzowa na 2023 rok, który wyniesienie 704.585.332,80 zł, ma być suma zarezerwowana na budowę nowego stadionu. Nie jest to kwota duża jak na plany związane z budową nowego obiektu. Zwykle są to sumy w granicach 100-200 milionów złotych. Można zatem przypuszczać, że w planach władz miasta jest na razie tylko opracowanie kolejnego projektu budowy nowego stadionu i najpewniej także makiety.

Zobacz także:

Ruch Chorzów ujawnił plan przygotowań, szykuje się pracowita zima Ruch Chorzów zakończył już ligowe granie w 2022 roku. Niebiescy jednak nie udali się jeszcze na urlopy. 14-krotny mistrz Polski do najbliższego piątku będzie przechodził proces tak zwanego roztrenowania. Tymczasem od 5 grudnia Ruch będzie trenował przez dwa tygodnie. Ruch Chorzów stoi przed szansą wywalczenia awansu do elity Niebiescy zakończyli rundę jesienną na trzecim miejscu Czytaj dalej…

W środkach zaplanowanych na budowę nowego obiektu Ruchu ma być zarezerwowana suma 3,6 miliona złotych. Ponadto na zakup akcji klubu z Chorzowa zastrzeżona ma być też suma dwóch milionów złotych.

Ruch aktualnie występuje w Fortuna 1 Lidze. Po rundzie jesiennej Niebiescy plasują się na trzeciej pozycji w tabeli ze stratą pięciu punktów do pierwszego ŁKS-u. Do ligowych zmagań 14-krotny mistrz Polski wróci 11-12 lutego, mierząc się u siebie z Chrobrym Głogów.

Czytaj więcej: Ruch przedłużył umowę z kluczowym zawodnikiem