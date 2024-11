Odkąd Kiko Ramirez odszedł z Wisły Kraków, to pozostaje bez pracy. Teraz w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" mówi, że chce wrócić do zawodu trenera w najbliższym czasie.

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Kiko Ramirez

Były dyrektor i trener Wisły Kraków chce wrócić do pracy

Kiko Ramirez w Wiśle Kraków pełnił dwie funkcje w swoim życiu. Hiszpan od stycznia do grudnia 2017 roku prowadził zespół w 38 spotkaniach, notując przy tym średnią punktową na poziomie 1,42 pkt/mecz. Drugie podejście do Białej Gwiazdy miało miejsce ostatnio. Od grudnia 2022 roku od maja 2024 roku był on dyrektorem sportowym klubu z Betclic 1. ligi.

Z klubem spod Wawela rozstał się pod koniec poprzedniego sezonu, po tym, gdy wiadomo było już, że Wisła kolejny sezon spędzi na zapleczu PKO Ekstraklasy. Teraz jednak 54-letni Hiszpan mówi w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”, że chce wrócić do zawodu, ale nie do gabinetu dyrektorskiego, a na ławkę trenerską. O to łatwo nie będzie, bowiem ostatni raz pracował jako szkoleniowiec w styczniu 2022 roku, gdy został zwolniony z zespołu Odisha FC w Indiach. Poza tym na swoim koncie ma także pracę w kilku rodzimych kraju.

– Chcę wrócić do trenerki. Łatwo nie jest, bo konkurencja na rynku też jest duża. Nie wykluczam jednak też innych scenariuszy, bo pojawiają się opcje związane bardziej z zarządzaniem w klubach. Natomiast moim priorytetem jest powrót do roli szkoleniowca – powiedział był dyrektor sportowy i trener Wisły Kraków.

