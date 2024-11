Były prezes Górnika Zabrze, Bartosz Sarnowski może wrócić do futbolu. Jak powiedział w rozmowie z "bielsko.biala.pl", jest gotowy do wystartowania na nowego prezesa Podbeskidzia.

Bartosz Sarnowski będzie nowym prezesem Podbeskidzia?

Podbeskidzie Bielsko Biała kilka dni temu pożegnało się z dotychczasowym prezesem klubu, Krzysztofem Przeradzkim. Niezwykle kontrowersyjna postać, która doprowadziła do fatalnej sytuacji klubu pod względem finansowym, organizacyjnym oraz wizerunkowym złożyła rezygnację po bojkocie kibiców oraz licznych publikacjach medialnych obnażających dramatyczne zarządzenie spółką. W tej sprawie na Goal.pl pisaliśmy obszerny reportaż: Ciemne strony Podbeskidzia. Pracownicy i kibice mają dość [REPORTAŻ].

Teraz właściciele klubu ogłosili konkurs na prezesa zarządu. Potrwa on do połowy listopada, a od 1 grudnia nowy sternik będzie zarządzał spółką. Do tej pory ujawnione zostało tylko jedno nazwisko osoby, która starać będzie się o to stanowisko. Według informacji przekazanych przez portal “bielsko.biala.pl”, swój start w wyścigu o fotel prezesa Podbeskidzia zapowiedział Bartosz Sarnowski. Potwierdzam gotowość do wystartowania w konkursie – skomentował sam zainteresowany.

51-latek w przeszłości był prezesem dwóch klubów z PKO Ekstraklasy. Lechii Gdańsk oraz Górnika Zabrze. Najbardziej znany jest z pracy w tym drugim klubie, z którym awansował do elity oraz grał w eliminacjach europejskich pucharów. W sumie w klubie z Górnego Śląska pracował od maja 2016 roku do 2019 roku.

