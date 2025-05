SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Dani Pacheco i Rafał Mikulec

Baraże o awans do Ekstraklasy

W barażach o udział do Ekstraklasy udział biorę drużyn z miejsc 3-6 w końcowej tabeli Betclic 1. Ligi. To drużyny Wisły Płock, Wisły Kraków, Miedzi Legnica i Polonii Warszawa. W czwartek dojdzie do półfinałowych pojedynków, w których Wisła Płock zagra z Polonią (18:00), natomiast Wisła Kraków podejmować będzie u siebie Miedź Legnica (21:00). O awansie do finału baraży zadecyduje jeden mecz.

Baraże o Ekstraklasę. Kiedy finał?

O awansie do Ekstraklasy z baraży zadecyduje finałowe spotkanie, w którym udział wezmą zwycięzcy czwartkowych półfinałów. Ostatniego beniaminka najwyższej klasy rozgrywkowej poznamy w niedzielę (1 czerwca). Finał baraży rozpocznie się o godzinie 16:00 i rozegrany zostanie na stadionie drużyny, która zakończyła sezon zasadniczy na wyższym miejscu w ligowej tabeli.