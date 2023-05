Kapitan Wisły Płock odejdzie po spadku z Ekstraklasy? Chce go były trener

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Rzeźniczak

Jakub Rzeźniczak spadł wspólnie z Wisłą Płock z Ekstraklasy

36-latek najprawdopodobniej nie będzie w przyszłym sezonie grał dla Nafciarzy

Kolejnym krokiem w jego karierze ma być współpraca ze Stalą Rzeszów

Rzeźniczak trafi pod skrzydła Magiery?

Ziścił się koszmar Wisły Płock, który przez długi czas trudno było sobie nawet wyobrazić. Nafciarze po fatalnej rundzie wiosennej spadli z Ekstraklasy i w przyszłym sezonie będą grać na jej zapleczu. Latem szykuje się w klubie prawdziwa rewolucja kadrowa.

Szeregi drużyny najprawdopodobniej opuści Jakub Rzeźniczak, którego kontrakt wygasa z końcem czerwca. Jak informuje Szymon Janczyk, kolejnym krokiem w karierze doświadczonego obrońcy może być dołączenie do innej pierwszoligowej drużyny, czyli Stali Rzeszów. Po sezonie ławkę trenerską opuści Dawid Myśliwiec, którego najprawdopodobniej zastąpi Jacek Magiera. To on chciałby w swojej ekipie 36-latka, z którym miał okazję współpracować za czasów Legii Warszawa.

Te plany mogą ostatecznie ulec zmianie. Stal Rzeszów ma przed ostatnią kolejką duże szanse na zajęcie miejsca w czołowej szóstce, co oznacza grę w barażach o awans do Ekstraklasy.

