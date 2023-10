Górnik Łęczna w ramach 12. kolejki mierzył się na własnym obiekcie z GKS-em Katowice. Spotkanie ostatecznie zakończyło się podziałem punktów. Podopieczni Ireneusza Mamrota tracą już pięć punktów do rozpędzonej Odry Opole.

PressFocus Na zdjęciu: Maciej Gostomski

Górnik Łęczna w ramach 12. kolejki mierzył się na własnym obiekcie z GKS-em Katowice

Spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem 1:1

Drużyna Ireneusza Mamrota traci już pięć punktów do Odry Opole

Fortuna 1 Liga. Górnik Łęczna pokonuje GKS Katowice

Niedzielne spotkanie Górnika Łęczna z GKS-em Katowice w ramach 12. kolejki zapowiadało się niezwykle ciekawie. Podopieczni Ireneusza Mamrota potrzebowali trzech punktów, aby dotrzymać kroku pędzącej Odrze Opole. Natomiast goście liczyli na zwycięstwo, które miało przełamać ich złą passę.

Pierwsza połowa tego meczu była niezwykle wyrównana. Obie drużyny tworzyły sobie sytuacje bramkowe, ale brakowało im skuteczności. W 38. minucie miejscowych kibiców uszczęśliwił Jonathan De Amo pokonał Dawida Kudłę. Hiszpański defensor załadował piłkę pod poprzeczkę i bramkarz gości nie miał nic do powiedzenia.

Górnik Łęczna prowadzi od 37. minuty! #GKŁKAT 1:0 ⚽️



📺 Gole, skróty i akcje z boisk F1L na https://t.co/blFKZmBbzg -> https://t.co/sP5PrBcYhz pic.twitter.com/G38PkM8qz4 — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) October 22, 2023

W drugiej połowie przewagę mieli zawodnicy GKS-u Katowice, mimo że w 48. minucie powinno być już 2:0 dla gospodarzy, ale piłka po strzale Adama Deji wylądowała na słupku. Goście próbowali konstruować ataki lewą stroną boiska, ale kompletnie nie przynosiły one korzyści. Tuż przed końcem GKS miał doskonałą okazję do wyrównania, ale piłka po uderzeniu głową Mateusza Maka odbiła się od poprzeczki. W 84. minucie wreszcie katowicki dopiął swego i doprowadził do wyrównania. Na listę strzelców wpisał się Mateusz Marzec.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Drużyna prowadzona przez Ireneusza Mamrota nie odpowiedziała na zwycięstwo Odry Opole i do lidera rozgrywek traci już pięć punktów.

Górnik Łęczna w kolejnym ligowym spotkaniu zmierzy się na wyjeździe z Termaliką Nieciecza. Natomiast GKS Katowice podejmie ugości na własnym obiekcie Polonię Warszawa

Górnik Łęczna – GKS Katowice 1:1

De Amo (38′) – Marzec (84′)