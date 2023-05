GKS Katowice w sobotę w ramach 33. kolejki Fortuna 1 Ligi zmierzy się w Derbach Śląska z Ruchem Chorzów. W teorii Trójkolorowi już o nic nie grają, bo mają zapewniony ligowy byt i baraże o awans do Ekstraklasy też katowiczanom nie grożą. Tymczasem nie milkną doniesienia na temat zmian w klubie. Przede wszystkim możliwa jest roszada na stanowisku trenera. Nowe wieści przekazał dziennikarz Meczyki.pl – Tomasz Włodarczyk.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

GKS Katowice latem może zmienić się nie do poznania

Dziennikarz Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk przekazał, że klub z Bukowej rozważa zatrudnienie nowego trenera

Na liście życzeń Ślązaków jest Daniel Myśliwiec

Daniel Myśliwiec na celowniku GIeKSy

GKS Katowice jest jednym z tych klubów, który już od dłuższego czasu nie potrafi awansować do Ekstraklasy. Cierpliwość władz klubu w tej sprawie powoli gaśnie, co może skutkować tym, że latem dojdzie przy Bukowej do trzęsienia ziemi.

Niepewny swojej przyszłości w GieKSie są prezes Marek Szczerbowski oraz dyrektor sportowy Robert Góralczyk. Dziennikarz Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk przekazał z kolei, że sternicy klubu z Bukowej rozważają zatrudnienie na stanowisko trenera Daniela Myśliwca, który miałby zastąpić Rafała Góraka.

Aktualny szkoleniowiec Stali Rzeszów już zapowiedział, że po sezonie żegna się z klubem. Jednocześnie Myśliwice będzie jednym z najbardziej rozchwytywanych trenerów na rynku. 37-latek zasłynął z tego, że ma swój oryginalny styl prowadzenia zespołu oparty na ofensywnej grze.

Pod wodzą Myśliwca piłkarze Stali cały czas liczą się w grze o miejsce w barażach o awans do Ekstraklasy. O szóste miejsce w tabeli rzeszowianie najpewniej do ostatniej kolejki Fortuna 1 Ligi rywalizować będą z Arką Gdynia.

Aktualny opiekun Stali nie jest jedynym kandydatem do pracy w GieKSie. Inne opcje to Grzegorz Mokry i Jakub Dziółka.

