Zagłębie – GKS Tychy: zwycięzcę wyłonił jeden gol [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy

Zagłębie Sosnowiec pokonało GKS Tychy (1:0) w środowym meczu piątej kolejki Fortuna 1 Ligi. Jedynego gola w spotkaniu strzelił Maksymilian Banaszewski. Wiktoria ekipy Artura Skowronka mogła być bardziej okazała, ale rzutu karnego po faulu Petra Buchty nie wykorzystał Szymon Sobczak. Jego intencje wyczuł Adrian Kostrzewski.

Zagłebie Sosnowiec zaliczyło trzecie zwycięstwo w tym sezonie na zapleczu PKO Ekstraklasy

Do wygrania ekipie ze Stadionu Ludowego wystarczył tylko jeden celny strzał oddany w pierwszej połowie

Trzeci raz z placu gry na tarczy schodzili zawodnicy GKS-u Tychy, którzy po pięciu kolejkach są jak na razie jednym z największych rozczarowań sezonu

Sosnowiczanie dzięki wygranej w środowym boju przerwali serię trzech z rzędu porażek z GKS-em

Zagłębie z pełną pulą dzięki Banaszewskiemu

Zagłębie Sosnowiec przystępowało do starcia z GKS-em Tychy po przegranej Świętej Wojnie z GieKSą Katowice (1:3). Była to jednocześnie pierwsza porażka ekipy Artura Skowronka w trakcie trwającej kampanii. Z kolei team Dominika Nowaka miał za sobą bolesną przegraną z Podbeskidziem Bielsko-Biała (1:4). Była to jednocześnie druga porażka tyszan w sezonie. Każdy z teamów chciał zatem wrócić w środowym boju na szlak zwycięstw.

Pierwsza groźna akcja miała miejsce już w piątej minucie, gdy po zagraniu Wiktora Żytka przed szansą zdobycia bramki stanął Daniel Rumin. Napastnikowi GKS-u niefortunnie podskoczyła jednak piłka i ostatecznie próba 25-latka spełzła na niczym.

Tymczasem gospodarze pierwszą klarowną okazję do zdobycia bramki wypracowali sobie po kontrze w 19. minucie. Kluczową postacią akcji był Szymon Pawłowski, popisując się świetnym zagraniem z boku boiska do Maksymiliana Banaszewskiego. Ten miał mnóstwo czasu w polu karnym rywali, wykorzystując to maksymalnie i mieliśmy 1:0 dla gospodarzy.

Maksymilian Banaszewski w 19. minucie otworzył wynik spotkania #ZAGTYC!



Oglądaj mecze F1L -> https://t.co/dNjahyOk9S pic.twitter.com/bwJrazjKAZ — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) August 10, 2022

W drugiej części meczu scenariusz rywalizacji nie uległ zmianie. Goście wyróżniali się tym, że grali bardzo agresywnie. Z kolei warunki gry dyktowali sosnowiczanie. Aczkolwiek nie miało to przełożenia na multum klarownych sytuacji strzeleckich, nie licząc zmarnowanego rzutu karnego Szymona Sobczaka w 64. minucie po przewinieniu Petra Buchty.

Do końca zawodów wynik już się nie zmienił i Zagłębie zaliczyło trzecie zwycięstwo w tej kampanii, dzięki czemu może pochwalić się dorobkiem 10 punktów na koncie. Tymczasem z dorobkiem zaledwie czterech oczek tuż nad strefą spadkową znajduje się ekipa z Tychów. Tyszanie już w sobotę zagrają z Wisłą Kraków. Z kolei sosnowiczanie na wyjeździe zmierzą się ze SKRĄ Częstochowa.