fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisłą Kraków - GKS Tychy

Wisła Kraków odniosła piąte z rzędu zwycięstwo w 2023 roku

Cenne trzy punkty 13-krotnym mistrzom Polski w straciu z GKS-em Tychy zapewnił Luis Fernandez

Podopieczni Radosława Sobolewskiego wskoczyli na czwarte miejsce w tabeli

Wisła Kraków wciąż niepokonana

Wisła Kraków przystępowała do batalii z drużyną Dominika Nowaka rozpędzona czterema z rzędu zwycięstwami. GKS Tychy był natomiast opromieniony wiktorią nad Zagłębiem Sosnowiec (1:0). W tym meczu Tyscy zakończyli serię bez wygranej.

Podopieczni Radosława Sobolewskiego w pierwszej odsłonie byli bardziej aktywni w ofensywie. Mieli 14 sytuacji strzeleckich, w których oddali cztery celne strzały. Dla porównania rywale mieli tylko jedną próbę. W każdym razie do przerwy wynik się nie zmienił i było 0:0.

Po zmianie stron worek z bramkami rozwiązał w 53. minucie Bartosz Jaroch. Piłkarz Białej Gwiazdy stał w odpowiednim miejscu w odpowiednim momencie po strzale Alexa Muli, popisując się przytomną dobitką. Gospodarze objęli jednobramkowe prowadzenie.

Bartosz Jaroch wyprowadza Wisłę Kraków na prowadzenie! ✨ #WISTYC



📺 Gole, skróty i akcje z boisk F1L na https://t.co/blFKZmBbzg -> https://t.co/GVRlQwZzss pic.twitter.com/aINuaCtGDL — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) March 11, 2023

Radość w szeregach wiślaków trwała tylko do 66 minuty. Wówczas rzut karny wykorzystał Krzysztof Wołkowicz. Chociaż Mikołaj Biegański starał się zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zdekoncentrować zawodnika rywali, stojąc przy nim do ostatniej chwili. Na nic się to jednak zdało.

Mamy wyrównanie, a strzelcem bramki Krzysztof Wołkowicz! #WISTYC 🔥



📺 Gole, skróty i akcje z boisk F1L na https://t.co/blFKZmBbzg -> https://t.co/GVRlQwZzss pic.twitter.com/L1rFX13nAH — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) March 11, 2023

Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, to los uśmiechnął się do gospodarzy. Sędzia po weryfikacji VAR podyktował rzut karny dla Wisły. Zamienił go na gola Luis Fernandez i piąte z rzędu zwycięstwo krakowskiej ekipy w 2023 roku stało się faktem. W następnej kolejce Wisła zmierzy się ze SKRĄ Częstochowa w Bełchatowie, a tyszan czeka starcie z Sandecją Nowy Sącz.