Ten mecz pokazał, ile pracy mamy przed sobą. To jest proces, który idzie do przodu. Dzisiaj, to był zalążek czego można oczekiwać po grze ofensywnej zespołu. Stać nas na jeszcze lepszą grę. Zwycięstwo, zwycięstwem, ale chłodna głowa cały czas - mówi Szymon Grabowski cytowany przez portal "lechia.gda.pl".

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Grabowski, Lechia Gdańsk

Lechia Gdańsk bardzo wysoko pokonała zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała

Po sześciu kolejkach spadkowicz z Ekstraklasy zajmuje szóste miejsce w tabeli

Emocje studzi jednak Szymon Grabowski – trener gdańszczan

“Zwycięstwo, zwycięstwem, ale…”

Lechia Gdańsk dość optymistycznie weszła w nowy sezon w Fortuna 1. lidze. Spadkowicz z Ekstraklasy zmagał się przecież w wieloma problemami w czasie przygotowań, a mimo to po sześciu kolejkach sezonu zajmuje 6. lokatę w tabeli. Rozwój zespołu przypieczętowało wysokie zwycięstwo nad Podbeskidziem Bielsko-Biała. Mecz na konferencji podsumował trener Szymon Grabowski, który studzi jednak emocje.

– Ten mecz pokazał, ile pracy mamy przed sobą. To jest proces, który idzie do przodu. Na przedmeczowej konferencji nie chciałem tego mówić, ale w tych dwóch treningach przedmeczowych wyglądało to optymistycznie. Dzisiaj, to był zalążek czego można oczekiwać po grze ofensywnej zespołu. Stać nas na jeszcze lepszą grę. Zwycięstwo, zwycięstwem, ale chłodna głowa cały czas – mówi szkoleniowiec cytowany przez portal “lechia.gda.pl”.

Czytaj więcej: Trener Podbeskidzia bezradny po klęsce. “Mogę tylko przeprosić”