fot. PressFocus Na zdjęciu: Damian Michalik

Wisła Kraków zanotowała trzecią z rzędu porażkę w Fortuna 1 Lidze. W sobotni wieczór panaceum na Białą Gwiazdę znaleźli zawodnicy Stali Rzeszów (2:1). Beniaminek rozgrywek potwierdził dobrą dyspozycję, grając u siebie, dzięki czemu zbliżył się do ligowej czołówki.

Wisła Kraków pod wodzą Jerzego Brzęczka nie rozpieszcza kibiców

Biała Gwiazda zaliczyła w sobotę czwartą porażkę w tej kampanii

Bohaterem Stali Rzeszów został Damian Michalik, który zdobył dwie bramki

Wisła na tarczy, Stal lepsza od Białej Gwiazdy

Wisła Kraków miała zamiar wrócić na ścieżkę zwycięstw po dwóch z rzędu ligowych porażkach. Jednocześnie Biała Gwiazda w dobrych nastrojach chciała przystąpić do szlagieru z Ruchem Chorzów. Z kolei Stal Rzeszów miała nadzieję na trzecie z rzędu zwycięstwo na swoim obiekcie.

W pierwszej odsłonie zespołem dyktującym warunki gry była Stal, która dominowała na tle 13-krotnych mistrzów Polski w ofensywie. Rzeszowianie tworzyli sytuacje strzeleckie, a pierwsi gola strzelili wiślacy. Wynik spotkania został otwarty w 16. minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Michał Żyro. Ofensywny zawodnik krakowian, mimo że miał obok siebie rywala zdołał oddać strzał.

Radość podopiecznych Jerzego Brzęczka z prowadzenia nie trwała długo. Już w 22- minucie do wyrównania doprowadził Damian Michalik. Andrej Prokić wyłożył piłkę jak na tacy swojemu koledze z drużyny, a 30-latek tylko dopełnił formalności. Do przerwy było 1:1.



Po zmianie stron wciąż drużyną przeważającą był team Daniela Myśliwca. Następstwem takiego obrotu wydarzeń był gol na 2:1 dla Stali autorstwa Michalika. Kolejną asystę przy bramce zdobytej przez kluczowego piłkarza zanotował Andrej Prokić.

O to, aby w kolejnych fragmentach rywalizacji Mikołaj Biegański miał co robić w swojej bramce, dbał Michalik. Zawodnik rzeszowian kolejną próbę strzelenia gola podjął w 59. minucie, ale bez efektu. Z kolei w 73. minucie piłkę do siatki skierował Paweł Oleksy, notując strzał głową. Chwilę później trafienie zostało jednak anulowane, bo po weryfikacji VAR sędzia dopatrzył się spalonego.

Koniec meczu 🔚 Trzy punkty zostają w Rzeszowie. pic.twitter.com/BHHUqMF0nx — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) September 10, 2022

Do końca meczu wynik już się nie zmienił i trzy oczka zainkasowała Stal, która dzięki sobotniej wygranej ma na swoim koncie 14 punktów. W następnej kolejce rzeszowianie zagrają na wyjeździe z Sandecją Nowy Sącz, a wiślacy u siebie z Ruchem Chorzów.