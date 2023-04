Pomocnik uderzył w kibiców Wisły Kraków. “Cierpiałem z tego powodu”

Ivan Borna Jelic Balta nie przebił się w Wiśle Kraków, która postanowiła wypożyczyć go do FK Sarajewo. Jak poinformowali dziennikarze Gazety Krakowskiej, Chorwatowi nie spodobało się to, jak potraktowała go Biała Gwiazda, a w szczególności jej kibice, których skrytykował w ostatnim wywiadzie.

Pressfocus Na zdjęciu: Ivan Borna Jelic Balta

Po zaledwie jednej rundzie Wisła Kraków zdecydowała się wypożyczyć Ivana Bornę Jelica Baltę do FK Sarajewo

Pomocnik został skreślony przez trenera Radosława Sobolewskiego

W ostatnim wywiadzie Chorwat uderzył w kibiców Białej Gwiazdy, krytykując również postawę klubu wobec niego

Jelic Balta popalił już wszystkie mosty w Wiśle Kraków

Transfer Ivana Borny Jelica Balty nie okazał się dla Wisły Kraków trafioną inwestycją. Chorwat słabo odnajdywał się w środku pola Białej Gwiazdy, a klub już po jednej rundzie zdecydował, że trzeba się go pozbyć. Zimą udało się wypożyczyć 30-latka do ekipy FK Sarajewo, gdzie spędzi resztę sezonu.

Dziennikarze Gazety Krakowskiej poinformowali, że podczas ostatniego wywiadu dla portalu meridianbetsport.ba defensywny pomocnik postanowił zaatakować kibiców Wisły Kraków. Wskazał ich jako przyczynę swojego złego wizerunku w Polsce.

– Najbardziej winni mojemu złemu wizerunkowi byli polscy kibice, których nie rozumiem. Trafiłem tam jako duże wzmocnienie i udowodniłem, że jestem liderem pomocy Wisły Kraków. Po dwóch tygodniach zadzwoniłem jednak do menedżera i powiedziałem do niego, że nie ma tutaj zawodników z którymi mógłbym grać. Nie ma drużyny, która mogłaby awansować do ekstraklasy. Gdy przyszły złe wyniki, kto był winny? Obcokrajowiec. Winę ponosił Jelić Balta – stwierdził.

Jeśli Balta naprawdę uważał po dwóch tygodniach że jest liderem i nie ma z kim grać tutaj to jedyną sekcję jaką widzę dla niego w Wiśle to @WislaKrakowBF https://t.co/TZAF2KIhH5 — Marcin Ryszka (@ryszkamarcin) April 25, 2023

– Najbardziej cierpiałem z tego powodu, że nikt z klubu nie stanął za mną i nie powiedział, że nie jestem w stanie sam grać w tej drużynie – dodał pomocnik.

Jelic Balta był jednym z zawodników, których skreślił Radosław Sobolewski. Wisła Kraków jest obecnie na najlepszej drodze do awansu do Ekstraklasy, co może świadczyć o tym, że decyzja o pozbyciu się Chorwata była słuszna.

