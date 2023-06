Według informacji Pawła Gołaszewskiego z tygodnika "Piłka Nożna", jednym z najpoważniejszych kandydatów do objęcia pracy w Termalice jest Mariusz Lewandowski.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Lewandowski

Mariusz Lewandowski może wrócić na ławkę trenerską

Szkoleniowiec jest kandydatem do objęcia Termalicki Bruk-Bet Nieciecza

Byłyby to powrót do ekipy “Słoników”

Lewandowski obejmie Termalicę?

Termalica Bruk-Bet Nieciecza ma za sobą dobry, choć niezakończony sukcesem sezon. “Słoniki” zakwalifikowały się do fazy barażowej, awansowały do finału, ale w tej ostatniej fazie poległy w meczu z Puszczą Niepołomice. W wyniku tego rezultatu i pozostania w Fortuna 1. lidze na kolejny sezon pracę stracił Radoslav Latal.

Od razu ruszyła giełda nazwisk potencjalnych nowych szkoleniowców Termalicki. Teraz według informacji Pawła Gołaszewskiego z tygodnika “Piłka Nożna”, jednym z najpoważniejszych jest Mariusz Lewandowski. Dla byłego szkoleniowca Radomiaka Radom byłby to powrót do Niecieczy po półtora roku przerwy. Wcześniej pracował w Termalice, z którą wywalczył awans do PKO Ekstraklasy.

Czytaj więcej: Europejskie puchary na Arenie Lublin. Wiemy kto zagra w Polsce