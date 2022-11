fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Jażdżyński

W środę odbył się briefing Wisły Kraków, w trakcie którego współwłaściciel Tomasz Jażdżyński opowiedział o obecnej sytuacji w klubie, a także swojej przyszłości w spółce. Przekazał, że dalsza współpraca z pozostałymi wspólnikami nie jest już możliwa.

Tomasz Jażdżyński spotkał się z dziennikarzami

Współwłaściciel poinformował o ofercie oddania swoich udziałów

Jażdżyński przyznał, że obecny skład zespołu jest bardzo drogi w utrzymaniu

Kolejny głos z obozu Wisły Kraków

W zeszłym tygodniu spotkanie z dziennikarzami zorganizował Jarosław Królewski, który opowiedział o problemach Wisły Kraków. W środę podobną decyzję podjął kolejny współwłaściciel, czyli Tomasz Jażdżyński. Na wstępie zapowiedział, że ma nadzieję, iż to dla niego ostatnia konferencja w tej roli. Nie jest tajemnicą, że obecne władze chcą oddać klub w ręce kogoś innego.

– Nie potrafię powiedzieć, że to moja ostatnia konferencja w roli współwłaściciela Wisły Kraków. Ja mam nadzieję, że tak będzie, bo to by oznaczało, że jest jakiś plan, a wszystkie nieprzyjemne rzeczy, które mnie ostatnio spotykają, to jakaś część tego planu – mówi Jażdżyński.

Jażdżyński w najbliższym czasie powinien usunąć się z Wisły Kraków. Przekazał on dziennikarzom, że dalsza współpraca z obecnymi wspólnikami nie jest już możliwa. Biznesmen jest gotów oddać swoje udziały za symboliczną złotówkę.

– Moja dalsza współpraca z dotychczasowymi wspólnikami nie jest możliwa. I to pomimo faktu, że mowa o Wiśle Kraków. W pierwszej propozycji jestem gotów oddać wszystkie akcje w cenie, za które je kupiłem. Zamrożę wszystkie pożyczki, których udzieliłem na 2,5 roku.

– To, że Jarosław Królewski zostanie w najbliższym czasie większościowym udziałowcem, jest jedyną opcją wyrażoną na głos w gronie wspólników – zdradził.

Jażdżyński nie ukrywa, że sytuacja finansowa klubu jest bardzo ciężka. W zimie powinno dojść do sporych zmian w kadrze zespołu, gdyż obecna jest zwyczajnie zbyt droga.

– W mojej ocenie należy podjąć natychmiastowe działania, które pozwolą zredukować koszty w pierwszej drużynie, która jest źle zbudowana i wyjątkowo droga. Konieczne będzie odbudowanie działu sportowego, który w ostatnich miesiącach został praktycznie zlikwidowany – wskazywał.

Na godzinę przed konferencją prasową Wisła Kraków poinformowała o dymisji prezesa Władysława Nowaka. Jażdżyński zapowiedział, że niedługo pojawią się w tej sprawie nowe wieści.

