Arka zaskoczyła wszystkich, nawet Karol Czubak nie krył zdziwienia

Karol Czubak o decyzji w sprawie zmiany trenera

Arka Gdynia w tym sezonie celuje w awans do PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie piłkarze Żółto-niebiescy są na dobrej drodze. Gdynianie od momentu, gdy stery nad drużyną przejął Tomasz Grzegorczyk, kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. 43-latek mimo wszystko nie może liczyć na to, że poprowadzi drużynę do końca sezonu. Finalnie po ostatniej kolejce ligowej w 2024 roku stery nad zespołem przejmie Dawid Szwarga. Głos w sprawie zabrał w rozmowie z Betclic 1. Liga Raport na kanale Meczyków najskuteczniejszy piłkarz Arkowców.

– Nie wiem, jak większość moich kolegów z drużyny, ale nie spodziewaliśmy się takiego obrotu spraw. Tym bardziej po takim meczu. Mam nadzieję, że jest to przemyślane ze strony klubu, bo ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewasz, jest zmiana trenera po sześciu zwycięstwach z rzędu. Taka jest decyzja klubu i nic z tym nie zrobimy – powiedział Karol Czubak w rozmowie z Mateusz Hawrotem z Meczyki.pl.

24-letni napastnik w tej kampanii wystąpił jak na razie w 13 spotkaniach. Zdobył w nich 10 bramek, a także zaliczył dwa kluczowe podania. Po reprezentacyjnej przerwie Czubak okazję do powiększenia swojego bilansu będzie miał 20 października. Arka zmierzy się wówczas z Pogonią Siedlce.

