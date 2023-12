PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków nie wybrała jeszcze nowego trenera po tym, jak do dymisji podał się Radosław Sobolewski

Tymczasowym szkoleniowcem “Białej Gwiazdy” jest Mariusz Jop

Właściciel krakowskiego klubu potwierdził, że powrót Adama Nawałki do Wisły wciąż jest możliwy

Adam Nawałka jednak wróci do Wisły Kraków?

Wisła Kraków na początku grudnia przyjęła dymisję Radosława Sobolewskiego. Tym samym w Krakowie muszą znaleźć nowego trenera, który przygotuje zespół do drugiej części sezonu. Na ten moment obowiązki tymczasowego szkoleniowca przejął Mariusz Jop, który w trzech meczach odniósł komplet zwycięstw. Właściciel, a zarazem prezes krakowskiego klubu Jarosław Królewski był gościem Tomasza Ćwiąkały w programie “Rozmowy o piłce”. Podczas rozmowy nie zabrakło tematu Adama Nawałki i jego powrotu do Wisły. Jak mówi Królewski, kwestia Nawałki wcale się nie wysypała.

– Wszystko jest prawdopodobne. Ja na przykład w ostatnim tygodniu słyszałem o trzech rzeczach, które się wysypały, a uważam, że żadna z nich się nie wysypała. Adama Nawałkę bardzo osobiście cenię i mam dobry flow z nim. Jego kwestia nie jest wysypana – przekonuje prezes Wisły.

– Tak. Nie rozmawialiśmy z Adamem o super konkretach, ale myślę, że by nam pomógł, gdyby taka decyzja zapadła w gabinetach. To jest bardzo budujące – odpowiedział na pytanie o powrót byłego selekcjonera reprezentacji Polski do klubu.

Wisła zakończyła rundę jesienną 1. ligi na 5. miejscu w tabeli z dorobkiem 31 punktów po 19. kolejkach. Do pierwszego miejsca, które aktualnie zajmuje Arka Gdynia, tracą tylko 3 punkty. Kwestia powrotu do Ekstraklasy w tym sezonie wciąż pozostaje otwarta.