Znicz Pruszków – Górnik Łęczna, typy i przewidywania

Mecz w Pruszkowie to cichy hit tej kolejki. Zmierzą się ze sobą piąty i drugi zespół Betclic 1. Ligi. Żaden rezultat nie będzie odebrany jako sensacja, co świadczy tylko o tym, jak zbliżony poziom prezentują Znicz i Górnik. To sprawia, że rosną szanse na remis. Tak było poprzednim razem w Łęcznej. Sądzę, że ten scenariusz się powtórzy. Mój typ: remis.

Znicz Pruszków – Górnik Łęczna, ostatnie wyniki

Trudno znaleźć drużynę z bardziej wymagającym terminarzem na początku sezonu od Znicza. Ekipa z Pruszkowa podejmowała praktycznie samych kandydatów do awansu, a nie przegrała ani razu. Trener Grzegorz Szoka i jego piłkarze ograli Polonię Warszawa i Wisłę Kraków. Remisem zakończyły się starcia z Ruchem Chorzów i Arką Gdynia.

Kapitalnym bilansem legitymuje się też Górnik Łęczna. Podopieczni Pavola Stano rozprawili się ze Stalą Stalowa Wola, Stalą Rzeszów, a także Polonią Warszawa. Po wygraną nie udało się sięgnąć jedynie w rywalizacji z ŁKS-em Łódź, gdy padł remis 1:1.

Znicz Pruszków – Górnik Łęczna, historia

Mecze z udziałem tych drużyn nie należą do tych, w których mamy grad bramek. W Łęcznej doczekaliśmy się dwóch goli, czego efektem był remis 1:1. Nieco skromniej było w Pruszkowie, gdzie Znicz przegrał z Górnikiem 0:1.

Znicz Pruszków – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

Za nieznacznego faworyta niedzielnego meczu uchodzą gospodarze. Kurs na wygraną Znicza wynosi około 2.49, a typ na zwycięstwo Górnika to mniej więcej 2.76. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.17. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Znicz Pruszków – Górnik Łęczna, kto wygra?

Znicz Pruszków – Górnik Łęczna, transmisja meczu

Ten pojedynek będzie transmitowany wyłącznie na stronie internetowej tvpsport.pl i w aplikacji TVP Sport. Przed mikrofonem usiądzie Hubert Bugaj.

Warto dodać, że spotkania Betclic 1. Ligi możesz oglądać również za pośrednictwem specjalnej usługi Betclic TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Co trzeba zrobić? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

Początek rywalizacji na obiekcie w Pruszkowie już w niedzielę 18 sierpnia o 12:00.

