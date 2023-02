Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (12.02.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Dawid Kurminowski

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Kiepsko wszedł w 2023 rok Piast, który wciąż czeka na pierwsze ligowe zwycięstwo. O to może być trudno a wyjazdowym starciu w Lubinie.

Zagłębie – Piast, typy i przewidywania

Zagłębie zaskoczyło wszystkich, a przede wszystkim chyba same siebie wygrywając aż 3:0 na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Miedziowi postraszyli w następnej kolejce również Legię, która wygrała w Lubinie 2:1. Pod wodzą Waldemara Fornalika drużyna prezentuje się dużo lepiej i widać w jej grze postępy. Przede wszystkim nowy trener ustawił Miedziowych nieco ofensywniej, co od razu zaczęło przynosić efekty. Cztery gole w dwóch meczach ligowych – to więcej niż w pięciu poprzednich razem. Według Kuby Olkiewicza obie drużyny w tym spotkaniu trafią do siatki.

Patrząc po dwóch ostatnich meczach, to Piast Gliwice siły ofensywnej może Zagłębiu zazdrościć. Piastunki w tym aspekcie wciąż wypadają na tle pozostałych drużyn w Ekstraklasie niezwykle blado. W 19 meczach strzeliły zaledwie 19 bramek i jest to drugi najsłabszy wynik w całej lidze. Kamil Wilczek dźwiga na barkach niemal całą grę w ataku Piasta, co dla 35-letniego napastnika jest sporym brzemieniem. Przydałoby mu się nieco pomocy, choćby ze strony Damiana Kądziora, który ostatni raz do siatki trafił 10 września. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Zagłębie – Piast, ostatnie wyniki

W rundzie wiosennej jak na razie Zagłębie zanotowało imponujące zwycięstwo nad Śląskiem Wrocław 3:0, a także porażkę z Legią Warszawa 1:2. W obu tych spotkaniach gra Miedziowych wyglądała naprawdę obiecująco.

Na pierwsze zwycięstwo w 2023 roku czekają wciąż kibice Piasta Gliwice. Piastunki mimo sporej przewagi zremisowały w 18. kolejce z Jagiellonią 1:1, a później poległy w starciu z Rakowem Częstochowa 0:1.

Zagłębie – Piast, sytuacja kadrowa

Wątpliwy wydaje się w meczu z Piastem występ Kacpra Lepczyńskiego, który jest kontuzjowany. Przyjezdni natomiast będą musieli poradzić sobie bez Tomasa Huka i Tihomira Kostadinova. Obaj zawodnicy od dłuższego czasu zmagają się z kontuzją.

Zagłębie – Piast, historia

Kiedy ostatni raz Zagłębie mierzyło się z Piastem, udało mu się wygrać na wyjeździe 1:0. Miedziowi rozegrali wówczas naprawdę udane spotkanie. Jest to rywal, z którym Piast miał w ostatnich latach wiele problemów. Piastunkom nie udało się wygrać z Zagłębiem już od lutego 2020 roku. W poprzednich pięciu meczach zanotowały trzy remisy i dwie porażki.

Zagłębie – Piast, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przed tym spotkaniem wskazują nieśmiało na gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Zagłębia wynosi w przybliżeniu 2.45, podczas gdy typ na wygraną Piasta Gliwice to 3.15. Remis to między 3.10, a 3.40. Obstawiając ten mecz, koniecznie skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Betfan. Dzięki niemu możecie liczyć na zakład bez ryzyka aż do 600 PLN. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kod promocyjny GOAL.

Zagłębie – Piast, kto wygra

Zagłębie – Piast, przewidywane składy

Zagłębie: Buric – Kłudka, Kopacz, Ławniczak, Woźniak – Makowski, Łakomy, Chodyna, Starzyński, Bohar – Adamski

Piast: Plach – Pyrka, Czerwiński, Mosór, Holubek – Dziczek, Hateley, Kądzior, Chrapek, Ameyaw – Wilczek

Zagłębie – Piast, transmisja

Mecz 20. kolejki Ekstraklasy między Zagłębiem i Piastem Gliwice transmitowany będzie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek starcia w niedzielę 12 lutego o godzinie 12:30.

