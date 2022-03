Zagłębie – Piast: typy, kursy, zapowiedź (05.03.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Stokowiec

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice to drugi sobotni mecz w ramach 24. kolejki PKO Ekstraklasy. Obie drużyny przystąpią do potyczki, chcąc wrócić na ścieżkę zwycięstw po zremisowanych starciach derbowych. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Stadion Zaglebie Ekstraklasa Zagłębie Lubin Piast Gliwice 2.75 3.50 2.77 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2022 12:34 .

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, typy na mecz i przewidywania

Zagłębie Lubin w 11 rozegranych spotkaniach w roli gospodarza na Stadion Miejskim w Lubinie w tej kampanii zaliczyło pięć zwycięstw, jeden remis i pięć porażek. Piast Gliwice to z kolei jeden z najlepiej punktujących zespołów w lidze na wyjeździe. Gdyby brać pod uwagę tylko spotkania wyjazdowe, to Niebiesko-czerwoni plasują się w tego typu zestawieniu na piątej pozycji. Biorąc pod uwagę te obserwacje, stawiamy na wiktorię ekipy Waldemara Fornalika. Nasz typ: wygrana Piasta.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do meczu osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Evgeni Baszkirow, Filip Starzyński, Kamil Kruk oraz Adam Ratajczyk. Tymczasem w ekipie z Gliwic nie będzie mógł zagrać Marin Konczkowski.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin w tym roku w czterech rozegranych spotkaniach ligowych poniosło dwie porażki. Ponadto na koncie Miedziowych jest jedno zwycięstwo i remis. Ostatnio Miedziowi podzielili się punktami ze Śląskiem Wrocław (0:0). Wcześniej natomiast pokonali pewnie Wisłę Płock (3:1).

Piast Gliwice to natomiast ekipa, które w żadnym z trzech ostatnich spotkań nie przegrała. W pokonanym polu Niebiesko-czerwoni zostawili Wisłę Płock (2:0) i Śląsk Wrocław (3:1). Z kolei w boju z Górnikiem Zabrze miał miejsce bezbramkowy remis.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, historia

W pierwszym w tej kampanii boju między obiema ekipami górą było Zagłębie Lubin. Miedziowi na stadionie przy Okrzei pokonali gospodarzy 1:0. Ogólnie w sześciu ostatnich starciach między oboma zespołami trzykrotnie górą był Piast, dwa razy miał miejsce remis i raz górą byli lubinianie.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Waldemara Fornalika w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 2,77. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, przewidywane składy

Zagłębie: Bieszczad – Bartolewski, Ławniczak, Kopacz, Chodyma, Szysz, Poręba. Scekić, Daniel, Hinokio, Dolezal

Piast: Plach – Mosór, Czerwiński, Huk, Pyrka, Chrapek, Hateley, Katranis, Kądzior, Sappinen, Wilczek.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, transmisja meczu

Mecz Zagłębie – Piast będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Potyczka zacznie się w sobotę o godzinie 17:30.

