Zagłębie – Górnik: typy, kursy, zapowiedź (22.04.2022)

Zagłębie – Górnik to jeden z dwóch piątkowych meczów 30. kolejki PKO Ekstraklasy. Zdecydowanie bardziej zaniepokojeni mogą być przed tym starciem Miedziowi, którzy są wciąż zagrożeni spadkiem do Fortuna 1 Ligi. Inaczej wygląda sytuacja z zabrzanami, którzy mają zapewniony bezpieczny ligowy byt. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze, typy na mecz i przewidywania

Zagłębie Lubin w 14 rozegranych w tej kampanii meczach u siebie zaliczyło sześć zwycięstw, dwa remisy i sześć porażek. Górnik na wyjazdach w PKO Ekstraklasie w 14 bojach zanotował zaledwie cztery zwycięstwa, trzy remisy i siedem porażek. Biorąc pod uwagę te obserwacje nie zdecydujemy się na wskazanie faworyta tej batalii. Niemniej spodziewamy się goli z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

Opiekun gospodarzy nie będzie mógł skorzystać w piątkowej batalii z Sasy Zivca. Tymczasem w szeregach 14-krotnych mistrzów Polski zabraknie Adriana Gryszkiewicza i Alexa Sobczyka.

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin ostatnio nie prezentuje się solidnie w lidze. W czterech ostatnich spotkaniach Miedziowi ponieśli trzy porażki, a w jednym meczu wygrali. W świątecznej kolejce zespół z Lubina uległ Cracovii (0:1).

Górnik Zabrze ma natomiast za sobą trzy kolejne przegrane mecze z rzędu. 14-krotni mistrzowie Polski z placu gry na tarczy schodzili po spotkaniach z: Wisłą Płock (2:3), Wisłą Kraków (1:4) i Lechią Gdańsk (1:3).

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze, historia

W pierwszej w tej kampanii potyczce między obiema drużynami miał miejsce rezultat 0:0. Z kolei ostatni bój Zagłębia z Górnikiem w Lubinie zakończył się wiktorią gospodarzy 2:0.

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze, kursy

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Zagłębie: Hładun – Balić, Chancellor, Kopacz, Chodyna, Żubrowski, Dieng, Poręba, Łakomy, Daniel, Doleżal

Górnik: Bielica – Wiśniewski, Janicki, Janża, Dadok, Kubica, Manneh, Cholewiak, Podolski, Nowak, Krawczyk.

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Mecz Zagłębie – Górnik będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Potyczka zacznie się w piątek o godzinie 20:30.

