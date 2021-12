Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (19.12.2021)

Pressfocus Na zdjęciu: Jose Sa

Pragnące wygrać drugi mecz z rzędu Wolverhampton, w 18. kolejce Premier League podejmie przeżywającą słabsze chwile Chelsea. Zespół prowadzony przez Bruno Lage ma szansę na zaskoczenie drużyny Thomasa Tuchela i zabranie jej kompletu punktów. Czy tak się rzeczywiście stanie? Więcej o niedzielnym pojedynku przeczytasz w naszej zapowiedzi.

Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC, typy i przewidywania

Piłkarze Chelsea do niedzielnej konfrontacji podejdą w roli faworyta, chociaż ostatnio kilkukrotnie mieli problemy ze sprostaniem presji. Przeciwko Wolverhampton powinno być jednak inaczej. Wilki strzelają mało goli, a bez tego trudno o zwycięstwo. W pięciu poprzednich bataliach, pokonali bramkarza rywali tylko raz. Nasz typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC, ostatnie wyniki

Przed startem sezonu 2021/2022, Wolverhampton nie było w gronie klubów typowanych do spadków. Mało kto spodziewał się także, że Wilki odegrają poważniejszą rolę w bieżącej kampanii. Tymczasem Bruno Lage może mieć powody do optymizmu. Jego podopieczni tracą tylko cztery punkty do miejsca w tabeli, które gwarantuje udział w europejskich pucharach. Niedawno Wolverhampton okazało się lepsze od Brighton. Wcześniej musiało uznać wyższość Liverpoolu i Manchesteru City.

Chelsea za dotychczasowe wyniki w aktualnym sezonie należy wystawić dobrą ocenę. The Blues wciąż liczą się w walce o zwycięstwo na czterech frontach. Od kilku spotkań Thomas Tuchel może mieć jednak pewne zastrzeżenia do swoich zawodników. Stracili oni bowiem komplet punktów przeciwko słabiutkiemu Evertonowi. Ponadto ledwo pokonali grające o utrzymanie Leeds. Chelsea nie utrzymała także pierwszego miejsca w swojej grupie Ligi Mistrzów. Musiała także uznać wyższość West Hamu.

Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC, historia

Rywalizacja Wolverhampton i Chelsea jest bardzo wyrównana. Dotychczas odbyło się 51 meczów. 21 spotkań na swoją korzyść rozstrzygnęli The Blues. 20-krotnie triumfowały Wilki. 10 razy miał miejsce remis.

Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC, kursy bukmacherów

Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 19 grudnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi David Coote. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 15:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Premium.

