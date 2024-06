fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Mateo Retegui

Włochy – Turcja, typy na mecz i przewidywania

Reprezentacja Włoch zaczyna etap z intensywniejszymi przygotowaniami do mistrzostw Europy. We wtorkowy wieczór drużyna Luciano Spallettiego rozegra mecz kontrolny z Ukrainą. W ostatnich czterech spotkaniach Squadra Azzurra zaliczyła trzy zwycięstwa, pokonując między innymi wysoko Macedonię Północną (5:2). Z kolei w starciu z Ukrainą reprezentacja Włoch zremisowała (0:0), co zapewniło jej udział na Euro 2024. Włoska ekipa ma zamiar na mistrzostwach Europy w Niemczech powtórzyć osiągnięcie z 2021 roku, gdy nieoczekiwanie dla wielu wygrała wielki turniej, pokonując w finale na Wembley reprezentację Anglii. W pierwszym z czerwcowych spotkań towarzyskich Włosi zmierzą się z Turcją dowodzoną przez Vincenzo Montellę. Ciekawe jest to, że reprezentacja Turcji brała udział w sześciu z ostatnich 10 spotkań, gdy obie ekipy zdobywały bramki. Można zatem zastanowić się nad takim rozwiązaniem przy okazji rywalizacji na Stadio Renato Dall’Ara. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Włochy – Turcja, sytuacja kadrowa

Opiekun Squadra Azzurra nie będzie mógł skorzystać z kilku graczy. Wyłączeni z gry będą: Francesco Acerbi, Nicolo Zaniolo, Domenico Berardi czy Gianluca Scamacca. U gości nie będą natomiast mogli wystąpić Ceglar Soyuncu czy Ridvan Yilmaz. Kontuzja eliminuje też z występu Cengiza Under. Do dyspozycji Vincenzo Montelli będzie jednak trio z Włoch, czyli Zeki Celik, Kenan Yildiz oraz Hakan Calhanoglu.

Włochy – Turcja, ostatnie wyniki

Drużyna Luciano Spallettiego podejdzie do wtorkowej potyczki po dwóch z rzędu zwycięstwach, kolejno z Ekwadorem (2:0) i Wenezuelą (2:1). Wcześniej reprezentacja Włoch zaliczyła z kolei remis z Ukrainą (0:0).

Reprezentacja Turcji ma z kolei za sobą dwie z rzędu porażki. Uległa ostatnio Austrii (1:6), a wcześniej Węgrom (0:1). Z kolei w spotkaniu z Walią zespół Vincenzo Montelli zremisował (1:1).

Włochy – Turcja, historia

W sześciu ostatnich meczach między obiema ekipami częściej górą była włoska ekipa, notująca cztery zwycięstwa. W dwóch meczach miał natomiast miejsce remis. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w marcu 2022 roku. Wówczas reprezentacja Włoch zwyciężyła jednym golem (3:2).

Włochy – Turcja, kursy

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo w rywalizacji mają gospodarze. Typ na wygraną reprezentacji Włoch kształtuje się na poziomie 1.57-1.60. Remis oszacowano na 3.80-3.90. Z kolei opcję na zwycięstwo reprezentacji Turcji wyceniono na 5.35-5.60 i to najmniej realny scenariusz według analityków. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Włochy – Turcja, przewidywane składy

Włochy: Donnarumma – Darmian, Buongiorno, Bastoni, Cambiaso, Barella, Jorginho, Dimarco, Pellegrini, Raspadori, Retegui

Turcja: Cakir – Celik, Demiral, Ayhan, Ozkacar, Calhanoglu, Ozcan, Akgun, Guler, Yildiz, Unal.

Włochy – Turcja, typ kibiców

Włochy – Turcja, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz towarzyski z udziałem reprezentacji Włoch i reprezentacji Turcji będzie można obejrzeć od godziny 21:00 na antenie Polsat Sport 2. Rywalizację będzie też dostępna w internecie, dzięki usłudze Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

