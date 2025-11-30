Wisła Kraków – Stal Mielec: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025)

Wisła Kraków meczem ze Stalą Mielec kończy granie w roli gospodarza w 2025 roku. Rywalizacja w ramach 18. kolejki Betclic 1. Ligi zapowiada się ciekawie. Sprawdź typy i kursy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków – Stal Mielec: przewidywania

Wisła Kraków ma nadzieję, że po czterech sezonach spędzonych z rzędu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy w końcu zakończy ten okres i wróci do elity. Aktualnie ekipa Kazimierza Moskala jest na dobrej drodze do realizacji celu, będąc liderem Betclic 1. Ligi z dorobkiem 39 punktów.

Stal Mielec z kolei, po spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej, zamierza zrobić wszystko, co w jej mocy, aby uniknąć kolejnego spadku. Tym razem na trzeci poziom w Polsce. Na dzisiaj wyzwanie wydaje się bardzo trudne do zrealizowania. W klubie wierzą jednak, że trener Ireneusz Mamrot podoła zadaniu i uchroni drużynę przed najczarniejszym scenariuszem.

W pierwszym starciu między obiema ekipami zdecydowanie lepsi okazali się 13-krotni mistrzowie Polski. Trudno wyobrazić sobie, by inny wariant mógł być brany pod uwagę przy okazji niedzielnej batalii. Można zatem rozważyć scenariusz, w którym padną co najmniej cztery gole. Mój typ: powyżej 3,5 bramki – TAK.

Lukasz STS 2.00 Powyżej 3‚5 bramki – TAK Przejdź na stronę STS

Wisła Kraków – Stal Mielec: ostatnie wyniki

Krakowianie w ostatnim czasie złapali lekką zadyszką. Nie wygrali w żadnym z dwóch ostatnich meczów. Podzielili się punktami w starciu z Pogonią Siedlce (0:0). Z kolei w rywalizacji z Polonią Warszawa przegrali (1:2). Ogólnie jednak w spotkaniach w roli gospodarza Wisła jest mocna. Tak naprawdę od 26 lipca przegrała tylko raz, co może być dobrym prognostykiem dla fanów Białej Gwiazdy.

Bardzo słabo wygląda natomiast ekipa z Mielca. Mimo że w Stali doszło już do roszady na stanowisku szkoleniowca, to tak naprawdę nic ona nie dała. Mielecka ekipa pod wodza trenera Ireneusza Mamrota rozegrała sześć meczów, notując w nich dwa remisy i cztery porażki. Tym samym sytuacja Stali z tygodnia na tydzień wygląda coraz gorzej.

Wisła Kraków – Stal Mielec: historia

W czterech oficjalnych potyczkach między ekipami dwa razy górą była Wisła i tyle samo zwycięstw zaliczyła Stal. Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się ze sobą w lipcu. Wówczas lepsza była ekipa z Krakowa (4:0).

Wisła Kraków – Stal Mielec: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Wisły

wygraną Stali

remisem wygraną Wisły 100%

wygraną Stali 0%

remisem 0% 1+ Votes

Wisła Kraków – Stal Mielec: przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do potyczki poważnie osłabieni. Wisła musi radzić sobie bez takich zawodników jak: Darijo Grujić czy Wiktor Biedrzycki. Ponadto poza grą w krakowskiej drużynie są: Alan Uryga, Kacper Skrobański, Jakub Krzyżanowski, Rafał Mikulec czy Bartosz Jaroch, Piotr Starzyński i Bartosz Talar. U gości nie będzie mógł wystąpić tylko Paweł Kwiatkowski.

Wisła: Letkiewicz – Lelieveld, Łasicki, Kutwa, Giger, Igbekeme, Carbo, Duarte, Ertlhaler, Kuziemka, Rodado

Stal: Matys – Matynia, Senger, Kowalik, Szeliga, Pisek, Wlazło, Kruszelnicki, Domański, Gerbowski, Fucak.

Wisła Kraków – Stal Mielec: kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo gospodarze. Typ na wygrana Wisły kształtuje się na poziomie 1.27. Remis wyceniono na 6.25. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Stali oszacowano na 9.90. Taki wariant jest zdecydowanie najmniej prawdopodobny według bukmacherów.

Wisła Kraków Stal Mielec 1.27 6.25 9.90 Odds are subject to change. Last updated 30 listopada 2025 01:19

Wisła Kraków – Stal Mielec: transmisja

Niedzielne starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisję ze spotkania Wisła Kraków – Stal Mielec będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport od godziny 20:15. Ponadto dostęp do meczu zapewni strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport na urządzenia mobilne i Smart TV. Sprawozdawcami rywalizacji będą Hubert Bugaj i Grzegorz Mielcarski.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.