Wisła Kraków – Stal Mielec: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025)

Wisła Kraków – Stal Mielec: przewidywania
Wisła Kraków ma nadzieję, że po czterech sezonach spędzonych z rzędu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy w końcu zakończy ten okres i wróci do elity. Aktualnie ekipa Kazimierza Moskala jest na dobrej drodze do realizacji celu, będąc liderem Betclic 1. Ligi z dorobkiem 39 punktów.
Stal Mielec z kolei, po spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej, zamierza zrobić wszystko, co w jej mocy, aby uniknąć kolejnego spadku. Tym razem na trzeci poziom w Polsce. Na dzisiaj wyzwanie wydaje się bardzo trudne do zrealizowania. W klubie wierzą jednak, że trener Ireneusz Mamrot podoła zadaniu i uchroni drużynę przed najczarniejszym scenariuszem.
W pierwszym starciu między obiema ekipami zdecydowanie lepsi okazali się 13-krotni mistrzowie Polski. Trudno wyobrazić sobie, by inny wariant mógł być brany pod uwagę przy okazji niedzielnej batalii. Można zatem rozważyć scenariusz, w którym padną co najmniej cztery gole. Mój typ: powyżej 3,5 bramki – TAK.
Wisła Kraków – Stal Mielec: ostatnie wyniki
Krakowianie w ostatnim czasie złapali lekką zadyszką. Nie wygrali w żadnym z dwóch ostatnich meczów. Podzielili się punktami w starciu z Pogonią Siedlce (0:0). Z kolei w rywalizacji z Polonią Warszawa przegrali (1:2). Ogólnie jednak w spotkaniach w roli gospodarza Wisła jest mocna. Tak naprawdę od 26 lipca przegrała tylko raz, co może być dobrym prognostykiem dla fanów Białej Gwiazdy.
Bardzo słabo wygląda natomiast ekipa z Mielca. Mimo że w Stali doszło już do roszady na stanowisku szkoleniowca, to tak naprawdę nic ona nie dała. Mielecka ekipa pod wodza trenera Ireneusza Mamrota rozegrała sześć meczów, notując w nich dwa remisy i cztery porażki. Tym samym sytuacja Stali z tygodnia na tydzień wygląda coraz gorzej.
Wisła Kraków – Stal Mielec: historia
W czterech oficjalnych potyczkach między ekipami dwa razy górą była Wisła i tyle samo zwycięstw zaliczyła Stal. Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się ze sobą w lipcu. Wówczas lepsza była ekipa z Krakowa (4:0).
Wisła Kraków – Stal Mielec: kto wygra?
Wisła Kraków – Stal Mielec: przewidywane składy
Gospodarze przystąpią do potyczki poważnie osłabieni. Wisła musi radzić sobie bez takich zawodników jak: Darijo Grujić czy Wiktor Biedrzycki. Ponadto poza grą w krakowskiej drużynie są: Alan Uryga, Kacper Skrobański, Jakub Krzyżanowski, Rafał Mikulec czy Bartosz Jaroch, Piotr Starzyński i Bartosz Talar. U gości nie będzie mógł wystąpić tylko Paweł Kwiatkowski.
Wisła: Letkiewicz – Lelieveld, Łasicki, Kutwa, Giger, Igbekeme, Carbo, Duarte, Ertlhaler, Kuziemka, Rodado
Stal: Matys – Matynia, Senger, Kowalik, Szeliga, Pisek, Wlazło, Kruszelnicki, Domański, Gerbowski, Fucak.
Wisła Kraków – Stal Mielec: kursy bukmacherskie
Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo gospodarze. Typ na wygrana Wisły kształtuje się na poziomie 1.27. Remis wyceniono na 6.25. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Stali oszacowano na 9.90. Taki wariant jest zdecydowanie najmniej prawdopodobny według bukmacherów.
Wisła Kraków – Stal Mielec: transmisja
Niedzielne starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisję ze spotkania Wisła Kraków – Stal Mielec będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport od godziny 20:15. Ponadto dostęp do meczu zapewni strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport na urządzenia mobilne i Smart TV. Sprawozdawcami rywalizacji będą Hubert Bugaj i Grzegorz Mielcarski.
