Wisła Płock – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (13.04.2024)

Wisła Płock - Wisła Kraków: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. W sobotnie popołudnie dojdzie do pojedynku dwóch imienniczek. Będzie to jednocześnie spotkanie dwóch drużyn walczących o prawo gry w barażach o awans do Ekstraklasy.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Alan Uryga

Wisła Płock Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2024 17:41 .

Wisła Płock – Wisła Kraków, typy bukmacherskie

Sobotnim mecz w Płocku ma ogromne znaczenie dla obu klubów. Przegrany postawi się w bardzo trudnej sytuacji w walce o powrót do Ekstraklasy. Wisła Płock będzie robić wszystko, aby wykorzystać atut własnego boiska. Z kolei Wisła Kraków ma wiele do udowodnienia po ostatnich dwóch ligowych porażkach. W sobotnie popołudnie możemy spodziewać się bardzo zaciętego spotkania. Trudno jednak wskazać faworyta do końcowego zwycięstwa. Ja idę nieco inną drogą i w tym meczu stawiam na to, że Wisła Kraków wygra jedną z połów. Mój typ: goście wygrają jedną z połów

Wisła Płock – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Oba kluby do obecnego sezonu przystępowały z nadzieją na awans do Ekstraklasy. Na osiem kolejek przed zakończeniem rozgrywek są bardzo daleko od realizacji swojego celu. Praktycznie nie mają już szans na wywalczenie bezpośredniego awansu. Teraz muszą skupić się na zagwarantowaniu sobie miejsca w barażach. Aktualnie mając po 41 punktów na koncie plasują się tuż za strefą barażową. Wpływ na to mają ostatnie wyniki zespołu.

Jedna i druga Wisła wygrały tylko dwa z pięciu ostatnich ligowych meczów. To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Nafciarze do sobotniego meczu przystąpią jednak podbudowani wygraną w ostatniej kolejce, w której skromnie 1:0 ograli na wyjeździe GKS Tychy. Wcześniej potrafili jednak przegrać przed własną publicznością ze Stalą Rzeszów (1:2).

Nastroje w Krakowie są zdecydowanie gorsze i nie w tej kwestii nie pomaga nawet awans do finału Pucharu Polski. Głównym celem Białej Gwiazdy jest bowiem awans do Ekstraklasy, a ten znacząco się ostatnio oddalił. Drużyna Alberta Rude przegrała dwa ostatnie ligowe mecze. Najpierw na wyjeździe uległa 2:3 Chrobremu Głogów, a przed tygodniem musiała u siebie uznać wyższość Motoru Lubin (1:3).

Wisła Płock – Wisła Kraków, historia

Październikowa konfrontacja obu zespołów w Krakowie zakończyła się bezbramkowym remisem. Był to jednocześnie trzeci z rzędu mecz między tymi drużynami, w którym zwycięstwa nie udało się odnieść piłkarzom z Krakowa. Wisła Płock wygrała bowiem ostatnie dwa pojedynki w Ekstraklasie, które miały miejsce w sezonie 2021/22 (2:0 u siebie, 4:3 na wyjeździe).

Wisła Płock – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Mecz ma ogromne znaczenie dla obu zespołów. Trudno jednak wskazać w nim wyraźnego faworyta. Trudności z tym mają również bukmacherzy. Typ na wygraną Wisły Płock to kurs nieco ponad 2.50. Z kolei typ na zwycięstwo Wisły Kraków to kurs nieco poniżej 2.50. Przy okazji zwracamy uwagę na ofertę Betclic. Podając kod promocyjny GOALPL odbierzesz cashback 50 zł. W Betclic możesz grać teraz również bez podatku.

Wisła Płock – Wisła Kraków, typ kibiców

Wisła Płock – Wisła Kraków, przewidywane składy

Sytuacja kadrowa Wisły Kraków przed sobotnim spotkaniem nie jest najlepsza. W Płocku Biała Gwiazda będzie musiała sobie poradzić bez dwóch najlepszych strzelców – Angela Rodado i Goku. Obaj są wyłączeni z gry z powodu kontuzji. Ponadto otrzymana w meczu z Motorem czerwona karta eliminuje z gry Bartosza Jarocha.

Wisła Kraków: Raton – Colley, Uryga, Łasicki, Szot – Villar, Duda, Carbo, Alfaro, Baena – Sobczak

Wisła Płock: Gradecki – Niepsuj, Haglind-Sangre, Biernat, Jach, Hiszpański – Kocyła, Szwoch, Gric, Gerbowski – Sekulski

Wisła Płock – Wisła Kraków, transmisja meczu

Spotkanie Wisła Płock – Wisła Kraków rozegrane zostanie w ramach 27. kolejki Fortuna 1 Ligi. Rywalizacja odbędzie się w sobotę (13 kwietnia) o godzinie 17:30. Mecz będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Polsat Sport Extra.

