Wisła Płock - Raków: typy. W 33. kolejce PKO Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Raków Częstochowa. Liga zbliża się do finiszu, znamy już większość rozstrzygnięć, ale w tym meczu stawka będzie wysoka, przede wszystkim dla gospodarzy. Wysokie kursy bukmacherskie na ten mecz, najlepsze typy i szczegółowa zapowiedź przed Wami.

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock

Stadion Kazimierz Gorski Ekstraklasa Wisła Płock Raków Częstochowa 4.75 4.45 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 maja 2023 18:42 .

Wisła Płock – Raków Częstochowa: typy i przewidywania

Wisła Płock w końcówce sezonu zamieszała się poważnie w walkę o utrzymanie i ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Raków Częstochowa jest już pewny mistrzostwa Polski, przez co spuścił z tonu i w ostatnich kolejkach wygląda blado na tle ligowych rywali.

Nafciarze w poprzedniej kolejce przegrali ze Śląskiem Wrocław 1:3, przywracając wrocławianom nadzieję na utrzymanie. W najbliższej kolejce ekipa z Płocka będzie miała zdecydowanie trudniejszego rywala. Śląsk tymczasem podejmie zdegradowaną już wcześniej Miedź Legnica, na dodatek w meczu przyjaźni.

Płocczanie próbując ratować sytuację na dwie kolejki przed końcem zmienili trenera. Pavola Stano zastąpił Marek Saganowski, który chwilę wcześniej przedłużył kontrakt z… Pogonią Siedlce. Nadzieja na dobry wynik Nafciarzy w “efekcie nowej miotły” i rozprężeniu Rakowa w ostatnich tygodniach.

Trudno typować jednoznacznie zwycięstwo Wisły Płock, która w ostatnich tygodniach jest jedną z najgorzej punktujących drużyn w Ekstraklasie (tylko jeden punkt w pięciu kolejkach), ale niedzielne spotkanie to dla niej niemal mecz ostatniej szansy. Potem zostaje wyjazd na wymagający teren do Krakowa i starcie z Pasami. Dlatego biorąc pod uwagę wakacje w Rakowie, spinkę w Płocku, nasz typ na mecz Wisła – Raków to 1X po kursie 2.27 w STS.

Nasz ekspert Jakub Olkiewicz widzi to zupełnie inaczej. Jego zdaniem Raków zechce zakończyć sezon z fasonem i w najbliższym spotkaniu odniesie zwycięstwo.

Wisła Płock – Raków: sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy nie zobaczymy w tym meczu Jakuba Szymańskiego, który będzie pauzował za kartki. Przyjezdni nie mają tego zmartwienia, choć aż ośmiu piłkarzy jest zagrożonych z tego powodu.

Wisła kolejny raz będzie musiała sobie radzić bez kontuzjowanego Kristiana Vallo. Słowak nie gra już od marca i raczej nie wróci na boisko w tym sezonie. Drugim osłabieniem jest brak Tomasza Walczaka, 17-letniego napastnika, którego do gry powoli wprowadzał Stano. Uraz pokrzyżował plany młodemu zawodnikowi, który zebrał do tej pory tylko kilka minut w Ekstraklasie.

Marek Papszun nie będzie mógł skorzystać z usług Tomasa Petraska i Milana Rundicia. Obaj leczą kontuzje i nie ma powodów, aby na siłę ściągać ich do gry w sytuacji, gdy Raków na luzie może dograć końcówkę sezonu.

Wisła Płock – Raków Częstochowa: ostatnie wyniki

Katastrofalne wyniki Nafciarzy doprowadziły do zmiany na stanowisku trenera. W poprzedniej kolejce Wisła poniosła dotkliwą porażkę ze Śląskiem Wrocław 1:3. W Płocku zrobiło się nerwowo i mecz z Rakowem stał się walką o życie w Ekstraklasie.

Raków po porażce w Pucharze Polski odpuścił końcówkę sezonu w lidze. Tytuł zapewnił sobie na trzy kolejki przed końcem rozgrywek, mimo porażki z Koroną w Kielcach. Przed tygodniem piłkarze Lecha Poznań zrobili podopiecznym Papszuna szpaler, ale potem nie mieli litości na boisku, zdominowali częstochowian i zasłużenie wygrali 2:0. Po gospodarzach nie widać było, aby ta porażka jakoś bardzo ich obeszła. Ta obojętność wydaje się być pewną szansą dla Wisły Płock.

Wisła Płock – Raków: historia

W Ekstraklasie obie drużyny grały ze sobą do tej pory osiem razy. Wisła wygrała tylko jedno z tych spotkań. Raków aż pięć, ale tylko jedno w Płocku. W pozostałych dwóch przypadkach Nafciarze remisowali przed własną publicznością. W obecnym sezonie Medaliki rozbiły płocczan u siebie aż 7:1.

Wisła Płock – Raków Częstochowa: kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów w meczu Wisła – Raków są goście. Kursy na ich wygraną wahają się w granicach 1.60 – 1.66. Na wygraną gospodarzy bukmacherzy wystawiają zdecydowanie wyższe stawki, dochodzące nawet do 5.00. Remis jest po kursie w granicach 4.10 – 4.50. Jeśli ktoś przeczuwa niespodziankę w tym meczu, warto wykorzystać zakład bez ryzyka STS z kodem GOAL.

Wisła Płock – Raków: przewidywane składy

Wisła Płock – Raków Częstochowa: transmisja

Mecz Wisła Płock – Raków Częstochowa pokażą na żywo stacje: CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium i CANAL+ 4K Ultra. Dzięki usłudze CANAL+ Online transmisja w internecie także będzie dostępna. Za pośrednictwem naszej strony można wykupić dostęp do niej, a także pozostałych meczów Ekstraklasy i multiligi, która będzie w ostatniej kolejce. W specjalnej ofercie promocyjnej można zaoszczędzić 30 zł i za pierwsze trzy miesiące zapłacić 39 zł zamiast regularnej ceny 49 zł. Subskrypcja odnawia się automatycznie co miesiąc.

