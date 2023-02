PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Przed nami mecz 20. kolejki Ekstraklasy Wisła Płock – Lech Poznań. Typy i najlepsze kursy na to spotkanie przedstawiamy w naszej zapowiedzi. Znajdziesz w niej również przewidywane składy, aktualną sytuację kadrową i wiele cennych informacji statystycznych.

Wisła Płock – Lech Poznań: typy i przewidywania

Ekstraklasa jest trudna do typowania, a takie mecze jak Wisła Płock – Lech Poznań, wyjątkowo. Oczywiście, jeśli chcemy znaleźć atrakcyjne kursy bukmacherskie. Patrząc na to starcie po głowie chodzi mi kilka propozycji typów. Pierwszą z nich jest to, że Wisła Płock strzeli gola. Główny argument, przemawiający za tym, to fakt, że Nafciarze zdobywali przynajmniej jednego gola w każdym z ośmiu domowych meczów Ekstraklasy w tym sezonie. Kurs na takie zdarzenie w STS wynosi 1.44.

Drugą propozycją jest to, że Lech Poznań nie przegra meczu, ale tu kurs jest jeszcze niższy (1.28). Ten typ podpieram kolejną statystyką – Kolejorz nie przegrał żadnego meczu na wyjeździe w tym sezonie (cztery wygrane i pięć remisów). Lepsza w punktowaniu na wyjazdach jest tylko Warta Poznań. Ogólnie Lech nie przegrał na wyjeździe od lutego 2022 roku, notując bilans 15 kolejnych ligowych wyjazdów bez porażki. Jest to rekord klubu, o czym informuje strona kkslech.com.

Najbardziej kuszący jest typ na poniżej 2,5 gola w meczu, ponieważ w pięciu ostatnich bezpośrednich spotkaniach w Płocku Wisła i Lech tylko raz strzeliły trzy gole. Kurs na to zdarzenie w STS jest zaskakująco wysoki i wynosi 1.95.

Nasz typ na mecz Wisła Płock – Lech Poznań to remis. Kolejorz w tym sezonie na wyjazdach nie przegrywa, ale często gubi punkty. Nafciarze z ośmiu domowych meczów przegrali tylko jeden i są trzecią najlepiej punktującą drużyną w meczach domowych za Rakowem i Legią. Potencjał kadrowy przemawia za Lechem, ale o sile płocczan na ich terenie przekonał się niejeden zespół w tym sezonie. Zapowiada się wyrównane spotkanie, które moim zdaniem zakończy się remisem.

Z kolei nasz ekspert, Kuba Olkiewicz podpowiada inny typ. Uważa, że w meczu Wisła Płock – Lech Poznań obie drużyny strzelą gola.

Wisła Płock – Lech Poznań: sytuacja kadrowa

W drużynie gospodarzy nie zagra kontuzjowany Miroslav Gono. Trudno mówić jednak o osłabieniu w tym wypadku, ponieważ Słowak nawet jak był zdrowy często lądował w najlepszym wypadku na ławce rezerwowych. Do tej pory łącznie pojawił się w trzech spotkaniach naszej ligi i uzbierał w nich tylko 71 minut.

Bardziej może martwić absencja Łukasza Sekulskiego, który od listopada leczy kontuzję i walczy o powrót na boisko. Nie wiadomo, czy zagra w sobotnim meczu. Dużym osłabieniem Nafciarzy jest też brak Davo, który zdecydował się na odejście z klubu do belgijskiego klubu Eupen.

Lech w Płocku będzie musiał sobie radzić bez Lubomira Satki i Barry’ego Douglasa. Zwłaszcza nieobecność Słowaka może być widoczna przy ofensywnie usposobionym rywalu.

Wisła Płock – Lech Poznań: ostatnie wyniki

Wisła Płock na razie rozegrała tylko jedno oficjalne spotkanie po przerwie zimowej. Fatalne warunki atmosferyczne sprawiły, że mecz 19. kolejki z Wartą Poznań został przełożony. W pierwszym spotkaniu po wznowieniu rozgrywek Nafciarze przegrali z Lechią Gdańsk 0:1.

Lech Poznań ma za sobą już trzy mecze Ekstraklasy w tym roku. Kolejorz rozegrał zaległe spotkanie z Miedzią Legnica, planowy mecz z tym samym rywalem, a także wyjazdowo zmierzył się ze Stalą Mielec. W teorii wydawało się, że powinien zgarnąć komplet punktów, a ostatecznie z boiska udało się podnieść ich tylko pięć.

Wisła Płock – Lech Poznań: historia

Ostatnie pięć bezpośrednich spotkań to po dwa zwycięstwa obu zespołów i jeden remis. W poprzednim sezonie Lech wygrał w Płocku, a Wisła w Poznaniu. Ogólnie Kolejorzowi nie leży granie na terenie tego rywala. W 19 meczach wygrał tylko pięć razy. Wisła triumfowała ośmiokrotnie.

Wisła Płock – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

Lech jest faworytem bukmacherów, ale kursy w okolicy 2.00 świadczą o tym, że nie bitym. Najlepsze kursy bukmacherów na mecz Wisła Płock – Lech Poznań prezentujemy w poniższej tabeli. Decydując się na typowanie tego meczu warto skorzystać z zakładu bez ryzyka 100 zł w STS, wpisując kod promocyjny STS GOAL.

Wisła Płock – Lech Poznań: przewidywane składy

Wisła Płock – Lech Poznań: transmisja

Mecz Wisła Płock – Lech Poznań – transmisja za darmo z tego spotkania zostanie przeprowadzona w internecie na stronie sport.tvp.pl. Na żywo spotkanie będzie można oglądać również w telewizji. Transmisję przeprowadzą stacje TVP Sport i CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, a także CANAL+ Sport 4K Ultra.

