Wisła Płock – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (05.09.2022)

Wisła Płock – Górnik Zabrze to ostatnie spotkanie w ramach ósmej kolejki PKO Ekstraklasy. Nafciarze tej kampanii są jak na razie rewelacją rozgrywek. 14-krotny mistrz Polski to natomiast drużyna, która ma zamiar wrócić na zwycięski szlak w lidze po trzech meczach bez wygranej. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Wisła Płock – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

Tylko w ostatnich dwóch meczach między Wisłą Płock a Górnikiem Zabrze padło 11 goli, co sprawia, że można sobie ostrzyć apetyty na dużą ilość bramek w poniedziałkowej batalii. Po raz ostatni bezbramkowy remis w starciu z udziałem obu teamów miał miejsce w lipcu 2004 roku. Biorąc pod uwagę te obserwacje, spodziewamy się goli z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Wisła Płock – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

Gospodarze do potyczki z zabrzanami podejdą praktycznie w najmocniejszym zestawieniu. Do gry w Wiśle Płock wraca nawet Mateusz Szwoch, leczący kontuzje w ostatnim czasie. Górnik będzie z kolei osłabiony brakiem Lukasa Podolskiego, zmagającego się z urazem kolana.

Wisła Płock – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Wisła Płock w środku tygodnia wywalczyła awans do 1/16 finału Pucharu Polski, eliminując SKRĘ Częstochowa. Nafciarze wygrali 3:1. Jednocześnie płocka ekipa wróciła na zwycięski szlak po przegranym meczu ligowym z Widzewem Łódź (1:2).

Górnik Zabrze jest natomiast opromieniony wiktorią nad Ruchem Chorzów w Wielkich Derbach Śląska. Podopieczni Bartoscha Gaula pokonali Niebieskich 1:0 po kapitalnym uderzeniu Rafała Janickiego. Zabrzanie znaleźli się zatem w kolejnej rundzie krajowego pucharu, gdzie zmierzą się z GKS-em Katowice. W lidze natomiast Trójkolorowi dzielili się ostatnio punktami z Jagiellonią Białystok (1:1) i Legią Warszawa (2:2).

Wisła Płock – Górnik Zabrze, historia

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w kwietniu tego roku. Górą była wówczas Wisła Płock, wygrywając 3:2. Ogólnie w czterech ostatnich potyczkach między Nafciarzami a Górnikiem dwa razy górą byli płocczanie, raz zabrzanie i jeden mecz zakończył się remisem.

Wisła Płock – Górnik Zabrze, typy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy faworyta tej potyczki widzą w gospodarzach. Wygrana zespołu Pavola Stano w STS zakłady bukmacherskie, ustalona została na 2,15. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 130 zł.

Wisła Płock – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Wisła Płock: Gradecki – Tomasik, Kapuadi, Rzeźniczak, Pawlak, Rasak, Furman, Wolski, Davo, Vallo, Sekulski

Górnik Zabrze: Broll – Jensen, Janicki, Paluszek, Janża, Mvondo, Kotzke, Olkowski, Pacheco, Cholewiak, Krawczyk.

Wisła Płock – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Poniedziałkowe starcie w PKO Ekstraklasie będzie emitowane w polskiej telewizji. Mecz Wisła Płock – Jagiellonia będzie pokazany na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Starcie będzie można także śledzić w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 90 zł (płacąc tylko 180 zł zamiast 270 zł).

