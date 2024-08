Widzew Łódź – Śląsk Wrocław: typy, kursy, zapowiedź (11.08.2024)

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław: przewidywania

Widzew Łódź kapitalnie rozpoczął nowy sezon PKO Ekstraklasy. Podopieczni Daniela Myśliwca po trzech seriach gier mają aż siedem punktów i zajmują siódme miejsce w tabeli. Łodzianie wygrali też dwa ostatnie pojedynki, a w meczu u siebie pewnie poradzili sobie z Lechem Poznań. Dlatego też w starciu ze Śląskiem Wrocław są mocnym faworytami. Drużyna Jacka Magiery ewidentnie ma problem z łączeniem gry w lidze z europejskimi pucharami i wyniki zarówno tu, jak i tu są słabe. Jeszcze pół roku temu to właśnie wrocławianie byliby faworytem tej rywalizacji, ale teraz jest inaczej. Mój typ na ten mecz: Widzew Łódź wygra mecz.

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominałem. Widzew pokonał jak do tej pory Cracovię oraz Lecha Poznań. Z kolei na inaugurację sezonu podzielili się oni punktami ze Stalą Mielec na zawsze trudnym terenie na Podkarpaciu. Taki start mocno rozbudził apetyty kibiców, ale w niedzielny wieczór czeka ich gra z mocnym rywalem, który ma jednak swoje problemy, bowiem Śląsk dotychczas uzbierał w dwóch meczach tylko jeden punkt i znajduje miejsce na dole tabeli naszej ligi. Wrocławianie podzielili się zdobyczą z Lechią Gdańsk w pierwszym meczu sezonu, a potem przegrali z Piastem Gliwice 2:0.

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław: historia

W minionych rozgrywkach dwukrotnie lepszy okazywał się Śląsk Wrocław. W pierwszym meczu pokonali oni w Łodzi Widzew 2:1, a w rewanżu przed własną publicznością zrobili to stosunkiem 2:0. Z kolei w kampanii 2022/23 Widzew był lepszy u siebie, a na Dolnym Śląsku padł bezbramkowy remis. To zwiastuje, że lepiej w bezpośrednich pojedynkach radzą sobie Wojskowi, ale na tę statystykę należy patrzeć z lekkim przymrużeniem oka.

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS, czołowego gracza na rynku. Po dobrym początku sezonu faworytem według analiz bukmacherów jest zespół Widzewa Łódź i kurs na ich zwycięstwo wynosi około 2.25. Z kolei za mniej więcej 3.45 zagramy na wygraną Śląska Wrocław. Remis to mnożnik razy 3.20-3.30.

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław: kto wygra?

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław: transmisja

Mecz 4. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Widzewem Łódź a Śląskiem Wrocław rozpocznie się o godzinie 20:15 w niedzielę 10 sierpnia 2024 roku. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie można śledzić również w usłudze Canal+ Online mecze ten będzie można zobaczyć na żywo w internecie. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Pakiet CANAL+ Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok.

