Widzew Łódź - Górnik Zabrze, typy na mecz 22. kolejki Ekstraklasy. Drużyna Jana Urbana rozpoczęła rundę wiosenną z prawdziwym przytupem. Po dwóch zwycięstwach szybko wskoczyła do górnej połówki tabeli i ma nawet chrapkę na więcej. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Widzew – Górnik, typy i przewidywania

Górnik Zabrze rozpoczął rundę wiosenną od dwóch wygranych. Pomimo straty najlepszego strzelca w postaci Daisuke Yokoty, trener Jan Urban zdołał odpowiednio ułożyć swój zespół, który w dalszym ciągu gra skutecznie w ofensywie i stabilnie w obronie. W niedzielę przyjdzie mu się zmierzyć na wyjeździe z Widzewem Łódź, uniesionym mentalnie po wygranej w derbach. Niewykluczone, że na boiskową postawę Górnika może zadziałać fakt, iż piłkarze od dwóch miesięcy nie otrzymują pensji, a w ramach protestu odmówili w piątek udziału w treningu. Dla Widzewa to szansa, aby wykorzystać problemy w obozie rywala i przedłużyć serię zwycięstw. Mój typ – Widzew wygra.

Widzew – Górnik, ostatnie wyniki

W minionej kolejce Widzew zdobył cenne trzy punkty, ogrywając na wyjeździe ŁKS 2-0 w prestiżowych derbach Łodzi. Była to dla ekipy Daniela Myśliwca pierwsza wiosenna wygrana. Na inaugurację rundy Widzew przegrał bowiem z Jagiellonią Białystok 1-3, prezentując się przy tym dość mizernie. W ligowej tabeli zajmuje dwunaste miejsce z przewagą czterech punktów nad strefą spadkową.

Górnik Zabrze wiosną nie stracił jeszcze punktów. W pierwszej kolejce po wznowieniu rozgrywek ograł na wyjeździe Piasta Gliwice 3-1, a w miniony weekend takim samym rezultatem pokonał przed własną publicznością ekipę Korony Kielce. Podopieczni Jana Urbana tracą do pierwszej czwórki siedem punktów.

Widzew – Górnik, historia

Te zespoły miały okazję zagrać ze sobą po raz ostatni w 5. kolejce tego sezonu Ekstraklasy. W Zabrzu doszło do podziału punktów po remisie 1-1. Górnik zdobył prowadzenie w pierwszej połowie za sprawą Adriana Kapralika. Był bliski dopisania do dorobku trzech punktów, lecz w doliczonym czasie gry Jordi Sanchez doprowadził do wyrównania. Widzew czeka na domowe zwycięstwo z Górnikiem od 2011 roku.

Widzew – Górnik, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie uznają w tym meczu wyraźnego faworyta. Delikatnie większe szanse na trzy punkty ma ich zdaniem Widzew Łódź. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 2.35. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Górnika Zabrze jest to nawet 3.10. Kurs na remis waha się między 3.10 a 3.40. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fuksiarz. Z kodem promocyjnym GOAL można otrzymać bonus aż do 720 zł.

Widzew – Górnik, przewidywane składy

Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Górnik Zabrze Jan Urban Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Górnik Zabrze Jan Urban Rezerwowi ▼ 2 Luis Silva 5 Serafin Szota 22 Dominik Kun 33 Jan Krzywanski 44 Noah Diliberto 47 Antoni Klimek 62 Lirim Kastrati 78 Kamil Cybulski 99 Imad Rondic 5 Kryspin Szczesniak 13 Konstantinos Triantafyllopoulos 16 Pawel Olkowski 17 Kamil Lukoszek 19 Norbert Barczak 21 Piotr Krawczyk 23 Filipe Nascimento 32 Michal Szromnik 41 Soichiro Kozuki 55 Szymon Czyz

Widzew – Górnik, kto wygra?

Widzew – Górnik, transmisja meczu

Niedzielny mecz 22. kolejki Ekstraklasy między Widzewem Łódź a Górnikiem Zabrze rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia go w usłudze CANAL+ online. Możesz skorzystać z promocji, dzięki której dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz tylko 39 zł miesięcznie. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

