West Ham – Eintracht: typy, kursy, zapowiedź (28.04.2022)

Liga Europy nieuchronnie zmierza w ostateczną fazę. O finał tych rozgrywek w czwartek rywalizować będą West Ham oraz Eintracht.

West Ham – Eintracht, typy i przewidywania

Forma West Hamu i Eintrachtu w swoich krajowym ligach jest zdecydowanie nieadekwatna do możliwości angielskiej i niemieckiej drużyny. Te widzimy dopiero w Lidze Europy. Obie drużyny wówczas ewidentnie rozkwitają. Liczymy zatem, że w czwartkowy wieczór piłkarze z Londynu i Frankfurtu strzelą gola. W 6 10 ostatnich wyjazdowych meczów Eintrachtu, bramkę zdobyły bowiem obie drużyny.

West Ham – Eintracht, sytuacja kadrowa

David Moyes nie będzie miał do dyspozycji trzech środkowych obrońców. Kontuzjowani są: Issa Diop, Kurt Zouma, a także Angelo Ogbonna. Oliver Glasner przy ustalaniu składu musi pominąć trzech zawodników. Karę zawieszenia za kartki odbywają bowiem Kristijan Jakic i Evan N’Dicka.

West Ham – Eintracht, ostatnie wyniki

West Ham to zespół walczący o europejskie puchary. Aktualnie w Premier League zajmuje siódme miejsce. Biorąc pod uwagę wyłącznie pięć ostatnich meczów, Młoty znajdowały się tuż nad strefą spadkową. Świadczy to on tym, że londyńczycy na krajowym boisku mają ogromne problemy ze zdobywaniem punktów (ledwie cztery oczka). Niedawno West Ham uległ Chelsea.

W podobnym tonie można wypowiedzieć się na temat tego, co w Bundeslidze wyczynia Eintracht. Ekipa z Frankfurtu wprawdzie nie liczy się w grze o europejskie puchary, ale i tak powinna spisywać się lepiej. Uwzględniając ostatnie dziesięć meczów w wykonaniu podopiecznych Olivera Glasnera, wyprzedzają oni jedynie cztery ekipy w niemieckiej elicie.

West Ham – Eintracht, historia

Kluby te nie konfrontowały się ze sobą nigdy w historii. Tym bardziej czwartkowa batalia między West Hamem, a Eintrachtem zapowiada się świetnie.

West Ham – Eintracht, kursy bukmacherów

West Ham – Eintracht, przewidywane składy

West Ham: Areola; Johnson, Dawson, Cresswell; Coufal, Soucek, Rice, Masuaku; Fornals, Bowen; Antonio

Eintracht: Trapp; Tuta, Hinteregger, Hasebe; Knauff, Sow, Rode, Kostic; Kamada, Lindstrom; Borre

West Ham – Eintracht, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 28 kwietnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 36-letni Serdar Gözübüyük. Pierwszy gwizdek holenderskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Viaplay.

