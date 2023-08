West Ham – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (20.08.2023)

Imago/Mark Pain Na zdjęciu: Chelsea

West Ham – Chelsea, typy i przewidywania

Mauricio Pochettino powoli porządkuje grę Chelsea, co widać było w rywalizacji z Liverpoolem. Przed The Blues wciąż daleka droga, ale zespół jest na odpowiednim torze. Czy to samo można powiedzieć o West Hamie? Na inaugurację Młoty zremisowały jedynie z Bournemouth 1:1. Pozycja Davida Moyesa w klubie nie jest mocna, dlatego wynik meczu z Chelsea może być istotny w kontekście jego przyszłości. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

West Ham – Chelsea, ostatnie wyniki

Długo już czeka West Ham na zwycięstwo. Przed sezonem udało się wygrać w sparingu 3:2 z Tottenhamem. Później było już gorzej. Porażki z Rennes i Bayerem Leverkusen, a w 1. kolejce remis 1:1 z Bournemouth.

Wyniki Chelsea wyglądają już o niebo lepiej, aniżeli pod koniec ubiegłego sezonu. The Blues wygrali mecze towarzyskie z Brighton i Fulham, a na inaugurację sezonu zremisowali 1:1 z Liverpoolem.

West Ham – Chelsea, sytuacja kadrowa

Mnóstwo kontuzji po stronie Chelsea. Mauricio Pochettino nie będzie mógł na pewno w niedzielę skorzystać z Nkunku, Bettinelliego, Borjy, Chalobaha, Fofany i Jamesa. Wątpliwy jest również stan zdrowia Benoite’a Badiashile.

West Ham – Chelsea, historia

W ubiegłym sezonie na London Stadium zespoły podzieliły się punktami po remisie 1:1. Wcześniej The Blues udało się wygrać na Stamford Bridge 2:1. Patrząc szerzej, ostatnie pięć bezpośrednich spotkań tych drużyn to trzy zwycięstwa Chelsea, jedno Młotów i jeden remis.

West Ham – Chelsea, kursy bukmacherskie

W roli faworyta w niedzielę do meczu przystąpi Chelsea. Kurs na zwycięstwo The Blues to 2.11. Remis wyceniany jest przez bukmacherów na 3.60. Jeśli chodzi o wygraną West Hamu, kurs na nią wynosi 3.50. Mecz warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

West Ham – Chelsea, kto wygra

West Ham – Chelsea, przewidywane składy

West Ham (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Chelsea (Przewidywany skład) 4-2-3-1 West Ham (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Chelsea (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy David Moyes Mauricio Pochettino Rezerwowi Jamie Ward-Prowse

1 Lukasz Fabianski

2 Benjamin Johnson

9 Michail Antonio

17 Maxwel Cornet

19 Edson Álvarez

21 Angelo Ogbonna

24 Thilo Kehrer

32 Conor Coventry

49 Joseph Anang

72 Divin Mubama Axel Disasi 2

Marc Cucurella 3

Noni Madueke 11

Lesley Ugochukwu 16

Carney Chukwuemeka 17

Andrey Santos 20

Ian Maatsen 29

West Ham – Chelsea, transmisja

Spotkanie West Ham – Chelsea będzie wyjątkiem, jeśli chodzi o transmisję. Poza platformą Viaplay obejrzycie je na CANAL+Sport 2. Początek rywalizacji w niedzielę 20 sierpnia o godzinie 17:30.

