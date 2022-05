Watford – Everton: typy, kursy, zapowiedź (11.05.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Evertonu

Watford – Everton: typy i kursy na mecz Premier League. The Toffees odbili się już nieco od dna i wygrzebali ze strefy spadkowej. W najbliższej kolejce zmierzą się z Watfordem, który już jest spadkowiczem i najbliższe spotkanie nie ma dla dla niego już żadnej wartości. Kolejne zwycięstwo podopiecznych Franka Lamparda zapewniłoby im już spokojny byt w przyszłym sezonie.

Vicarage Road Stadium Premier League Watford Everton 4.95 4.00 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2022 21:57 .

Watford – Everton, typy i przewidywania

Szerszenie po jednym sezonie spadają znów do Championship i raczej nikt nie będzie po ich spadku płakał. Kiepskie wyniki, brak jakiegokolwiek stylu i marna kadra nie pozwoliły na równą rywalizację z pozostałymi zespołami w stawce. Szerszenie nie mają już o co walczyć i nie wydaje mi się, żeby miały stanowić wyzwanie dla walczącego wciąż o pozostanie w elicie Evertonu. Watford regularnie przegrywa ostatnie spotkania ligowe i nie zapowiada się, żeby tym razem miało być inaczej.

Widmo spadku z Premier League zajrzało piłkarzom Evertonu w oczy i wydaje się, że od razu przyniosło efekty w postaci poprawy wyników. Od początku kwietnia wygrali trzy spotkania ligowe i pozwoliło im to opuścić strefę spadkową. Widać przede wszystkim także poprawę jakości ich gry ofensywnej. Mecz z Leicester był pierwszym wygranym przez Everton spotkaniem wyjazdowym od 8 stycznia i pojedynku pucharowego z Hull City, który wygrali 3:2 po dogrywce. Batalia o utrzymanie do samego końca rozgrywać się będzie między Burnley, Evertonem i Leeds, dlatego nie wyobrażamy sobie, żeby piłkarze z Liverpoolu mieli nie wygrać najbliższego meczu ligowego. Nasz typ: Wygrana Evertonu.

Watford – Everton, sytuacja kadrowa

W składach obu zespołów przed tym meczem jest wiele braków, jednak dużo gorzej pod tym względem wypada kadra gości. Frank Lampard będzie musiał poradzić sobie w środę bez kontuzjowanych Townsenda i Pattersona. Poza tym z urazami zmagają się van dee Beek, Mykolenko i Godfrey. Wykluczony wydaje się także być występ Yerego Miny, który musiał opuścić boisko w meczu z Leicester już w pierwszej połowie z powodu kontuzji.

W barwach Watfordu na pewno nie zagrają zmagający się z kontuzjami Baah i Hernandez. Zabraknąć może także Sierralty i N’Kolou, którzy nie są jeszcze w 100% sprawni.

Watford – Everton, ostatnie wyniki

Zdaje się, że Szerszenie już dawno poddały się w walce o utrzymanie, o czym dobitnie świadczą ich wyniki. Zespół przegrał sześć kolejnych spotkań ligowych, w których strzelił zaledwie trzy bramki. Są to katastrofalne statystyki. Od 20 lutego Watford zanotował zaledwie jedno zwycięstwo w Premier League, w meczu przeciwko Southamptonowi.

Pod tym względem znacząco poprawił się Everton. Piłkarze z Goodison Park wygrali aż trzy z ostatnich pięciu meczów i to z nie byle jakimi rywalami. The Toffees okazali się lepsi od Manchesteru United, Chelsea Londyn i zaległy mecz z Leicester. Oprócz tego zremisowali z drugie spotkanie z Lisami i przegrali 0:2 z Liverpoolem.

Watford – Everton, historia

W tym sezonie Watford wygrał z Evertonem w imponującym stylu. Szerszenie na wyjeździe wygrały aż 5:2, choć w ostatnich latach pojedynki z The Toffees nie należały dla nich do najłatwiejszych. Patrząc nieco szerzej, na ostatnie 10 meczów między tymi rywalami, częściej wygrywał Everton.

Watford – Everton, kursy bukmacherskie

Everton walczy o utrzymanie i to on jest zdecydowanym faworytem tego meczu. Kursy na gości wynoszą ok. 1.84, podczas gdy na Watford jest to aż 4.35. Remis jest wyceniany między 3.60, a 3.80. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 1554 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Watford – Everton, przewidywane składy

Watford: Foster – Kiko Femenia, Cathcart, Troost-Ekong, Masina – Kayembe, Sissoko, Sema – Sarr, King, Dennis

Everton: Pickford – Coleman, Holgate, Keane – Iwobi, Doucoure, Delph, Mykolenko – Gordon, Richarlison, Gray

Watford – Everton, transmisja

Spotkanie obejrzycie na antenie CANAL+Family. Początek w środę o godzinie 20:45.