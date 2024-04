Viktoria Pilzno – Fiorentina: typy, kursy, zapowiedź (11.04.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Fiorentina

Viktoria Pilzno – Fiorentina, typy i przewidywania

Przed nami ćwierćfinały Ligi Konferencji Europy. Bardzo ciekawie zapowiada się para Viktoria Pilzno – Fiorentina. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Czechach, natomiast rewanż we Włoszech. Viola w poprzedniej rundzie wyeliminowała Maccabi Haifa, a Viktorka poradziła sobie z Servette FC. Kto wyjdzie zwycięsko z czwartkowego starcia?

Włoski klub to finalista poprzedniej edycji (przegrał 1:2 z West Hamem United), więc faworyt w tym meczu jest jeden. Mój typ: zwycięstwo Fiorentiny.

Viktoria Pilzno – Fiorentina, sytuacja kadrowa

Injuries & Suspensions Viktoria Pilzno Zawodnik Powrót Rafiu Durosinmi Nieznany Kilka dni Erik Jirka Nieznany Nieznany Matej Valenta Nieznany Nieznany Jhon Mosquera Nieznany Nieznany

Injuries & Suspensions Fiorentina Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Viktoria Pilzno – Fiorentina, ostatnie wyniki

Viktoria Pilzno ostatnio bezbramkowo zremisowała z Karwiną w rozgrywkach ligowych, a w ćwierćfinale Pucharu Czech poradziła sobie z Jabloncem (3:0). Fiorentina w tym samym czasie przegrała 0:1 z Juventusem w hicie Serie A i wygrała 1:0 z Atalantą Bergamo w półfinałowym meczu Coppa Italia.

Viktoria Pilzno – Fiorentina, historia

Nie ma czego analizować, gdyż będzie to pierwsze starcie tych drużyn w historii.

Viktoria Pilzno – Fiorentina, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego meczu są goście. Kurs na wygraną Viktorii Pilzno wynosi około 3.70, a typ na zwycięstwo Fiorentiny to mniej więcej 2.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. To spotkanie można obstawić u bukmachera ComeOn. Z naszym kodem bonusowym do ComeOn będziesz mógł postawić zakład bez ryzyka na to spotkanie.

Viktoria Pilzno – Fiorentina, przewidywane składy

Viktoria: Jedlicka – Kopic, Dweh, Hranac, Jamelka, Cadu – Cerv, Kalavach, Vydra – Chory, Sulc

Fiorentina: Terraciano – Kayode, Milenković, Ranieri, Biraghi – Bonaventura, Mandragora – Gonzalez, Beltran, Sottil – Belotti

Viktoria Pilzno – Fiorentina, kto wygra?

Viktoria Pilzno – Fiorentina, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Doosan Arena już w najbliższy czwartek, 11 kwietnia o godzinie 18:45.

