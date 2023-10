fot. Imago / Emmanuele Mastrodona / IPA Sport Na zdjęciu: Giovanni Simeone

Union Berlin – SSC Napoli, typy na mecz i przewidywania

Union Berlin w poprzedniej kampanii był rewelacją Bundesligi. Tymczasem do wtorkowego spotkania niemiecka drużyna podejdzie po ośmiu porażkach z rzędu. W trakcie minionego weekendu stołeczny zespół przegrał z VfB Stuttgart (0:3). Wcześniej berlińczycy ulegli Borussii Dortmund (2:4).

SSC Napoli również jest cieniem ekipy z poprzedniej kampanii. Aktualni mistrzowie Serie A co prawda w ramach dziewiątej kolejki ligi włoskiej pokonali Hellas Werona (3:1). Z kolei wcześniej ulegli kolejno Fiorentinie (1:3) oraz Realowi Madryt (2:4).

Twardy orzech do zgryzienia można mieć, typując wtorkowe spotkanie. W każdym razie mniejszym ryzykiem wydaje się jednak wariant z wiktorią gości. Typ: wygrana SSC Napoli.

Union Berlin – SSC Napoli, sytuacja kadrowa

Obie ekipy podejdą do potyczki osłabione. W szeregach Unionu nie będą mogli zagrać Andras Schafer i Laurenz Dehl. Z kolei w drużynie z Neapolu zabraknie Victora Osimhena. Ponadto niepewni gry są: Eljif Elmas, Juan Jesus oraz Andre-Frank Zambo Anguissa.

Union Berlin – SSC Napoli, ostatnie wyniki

Drużyna Ursa Fischera może pochwalić się serią ośmiu spotkań bez wygranej. W trwającym sezonie Ligi Mistrzów zawodnicy Unionu przegrali z Realem Madryt (0:1) oraz ze Sportingiem Braga (2:3).

Zespół z Neapolu ma natomiast zamiar wygrać drugie spotkanie w tej edycji elitarnych rozgrywek. Napoli w pierwszej kolejce pokonało Sporting Braga (2:1). W swoim kolejnym meczu w Lidze Mistrzów ulegli z kolei Realowi Madryt (2:3).

Union Berlin – SSC Napoli, historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w historii. Nigdy wcześniej Union nie miał okazji grać z Napoli na europejskiej scenie.

Union Berlin – SSC Napoli, kursy

Kurs na remis w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 3.80.

Union Berlin – SSC Napoli, przewidywane składy

Oba zespoły przystąpią do potyczki w innych ustawieniach. Union zagra w ustawieniu 3-5-2. Z kolei zespół z Włoch najpewniej wystąpi w schemacie taktycznym opartym na czterech obrońcach, trzech pomocnikach i trzech zawodnikach w ataku. W zespole z Berlina uwagę przyciąga Robins Gosens, grający w przeszłości w Serie A. Z kolei w szeregach Partenopei w miejsce Victora Osimhena najpewniej wystąpi Giovanni Simeone.

Union Berlin Urs Fischer 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Rudi García Union Berlin Urs Fischer 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Rudi García Rezerwowi ▼ 3 Paul Jaeckel 7 Brenden Aaronson 10 Kevin Volland 11 David Datro Fofana 12 Jakob Busk 16 Benedict Hollerbach 20 Aissa Laidouni 31 Robin Knoche 33 Alex Kral 36 Aljoscha Kemlein 39 Yannic Stein Diego Demme 4 Mario Rui 6 Elif Elmas 7 Amir Rrahmani 13 Nikita Contini 14 Hubert Idasiak 16 Alessio Zerbin 23 Jesper Lindstrøm 29 Alessandro Zanoli 59 Gianluca Gaetano 70 Giacomo Raspadori 81 Union Berlin Urs Fischer 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Rudi García Union Berlin Urs Fischer 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Rudi García Rezerwowi ▼ 3 Paul Jaeckel 7 Brenden Aaronson 10 Kevin Volland 11 David Datro Fofana 12 Jakob Busk 16 Benedict Hollerbach 20 Aissa Laidouni 31 Robin Knoche 33 Alex Kral 36 Aljoscha Kemlein 39 Yannic Stein Diego Demme 4 Mario Rui 6 Elif Elmas 7 Amir Rrahmani 13 Nikita Contini 14 Hubert Idasiak 16 Alessio Zerbin 23 Jesper Lindstrøm 29 Alessandro Zanoli 59 Gianluca Gaetano 70 Giacomo Raspadori 81

Union Berlin – SSC Napoli, kto wygra

Union Berlin – SSC Napoli, transmisja meczu

Wtorkowe starcie będzie oczywiście transmitowane w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Polsat Sport Premium 2. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

