SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Dominic Solanke

Tottenham FK Karabach Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2024 11:26 .

Tottenham Hotspur – Karabach Agdam, typy i przewidywania

Ruszamy z nową edycją Ligi Europy, która również będzie rozgrywana w nowym formacie – zmagania grupowe zastąpi faza ligowa. Tottenham Hotspur podejmie u siebie Karabach Agdam w meczu 1. kolejki tych rozgrywek. Co ciekawe, w azerskiej drużynie mamy polski akcent, ponieważ tego lata dołączył do niej Mateusz Kochalski. 24-letni bramkarz najpewniej zagra w wyjściowej jedenastce gości. Początek rywalizacji na Tottenham Hotspur Stadium już w najbliższy czwartek, 26 września o godzinie 21:00.

Dominic Solanke powinien wybiec od pierwszej minuty. Uważam, że to idealne spotkanie dla 27-letniego napastnika, żeby poprawić swój dorobek strzelecki w barwach ekipy Kogutów. Mój typ: Dominic Solanke zdobędzie bramkę.

Ernest STS 1.70 Solanke strzeli gola Przejdź do STS

Tottenham Hotspur – Karabach Agdam, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie Wilsona Odoberta oraz Richarlisona, którzy wciąż nie wyleczyli kontuzji. Natomiast drużyna gości najpewniej będzie musiała radzić sobie bez także narzekających na urazy Shahrudina Mahammadaliyevbeza i Amina Ramazanova.

Tottenham Hotspur – Karabach Agdam, ostatnie wyniki

Zarówno Anglicy, jak i Azerowie zanotowali dwa zwycięstwa w dwóch poprzednich spotkaniach, więc można powiedzieć, że w ostatnim czasie prezentują wysoką formę.

Tottenham Hotspur pokonał u siebie Brentford (3:1) w 5. serii gier Premier League, a w 1/16 finału EFL Cup, choć z małymi problemami, to wygrał na wyjeździe z Coventry City (2:1).

Karabach Agdam w tym czasie rywalizował tylko na ligowym podwórku, a oba pojedynki rozegrał na swoim obiekcie – zwyciężył nad Neftchi Baku (4:0) i Sabailem Baku (2:1).

Tottenham Hotspur – Karabach Agdam, historia

W całej historii byliśmy świadkami zaledwie dwóch meczów między Tottenhamem Hotspur a Karabachem Agdam. Miało to miejsce podczas fazy grupowej Ligi Europy w sezonie 2015/2016. Oba spotkania wygrał angielski klub (3:1 i 1:0).

Tottenham Hotspur – Karabach Agdam, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu są gospodarze, co nie jest żadną niespodzianką. Kurs na wygraną Tottenhamu Hotspur wynosi mniej więcej 1.15, a typ na zwycięstwo Karabachu Agdam to około 15.00. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 8.00. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Tottenham Hotspur – Karabach Agdam, przewidywane składy

Tottenham: Forster – Gray, Dragusin, Davies, Spence – Sarr, Bentancur, Bergvall – Johnson, Solanke, Werner

Karabach: Kochalski – Matheus, Mustafazada, Huseynov, Cafarquliyev – Romao, Patrick Andrade – Leandro Andrade, Benzia, Zoubir – Juninho

Tottenham Hotspur – Karabach Agdam, kto wygra?

Kto wygra? Tottenham 0% Padnie remis 0% Karabach 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Tottenham

Padnie remis

Karabach

Tottenham Hotspur – Karabach Agdam, transmisja meczu

Starcie między Tottenhamem Hotspur a Karabachem Agdam będzie transmitowane na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 5 PPV. Jeśli nie masz dostępu do tradycyjnego odbiornika, to mecz w ramach 1. kolejki Ligi Europy możesz obejrzeć za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Tottenham Hotspur Stadium już w najbliższy czwartek, 26 września o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.