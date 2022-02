Tottenham – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (05.02.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Moder

Na koniec sobotnich zmagań 1/16 finału Pucharu Anglii dojdzie do interesującego starcia w Londynie. O przepustkę do kolejnej rundy zawalczą Tottenham i Brighton. Kto ma większe szanse na awans? Sprawdź nasz typ, kursy bukmacherskie czy przewidywane składy na ten pojedynek.



Tottenham Puchar Anglii



05.02.2022 21:00 Tottenham Hotspur Stadium

Brighton

Tottenham – Brighton, typy i przewidywania

Obie drużyny całkiem niedawno miały ze sobą do czynienia. W Sylwestra Brighton ograło Tottenham, dlatego zamierza powtórzyć wynik podczas boju w Londynie. Kogutów interesuje tylko zwycięstwo, bo Puchar Anglii to jedyna okazja, aby wywalczyć w tym sezonie jakikolwiek puchar.

Mewy są niepokonane od połowy grudnia, więc dlaczego miałyby doznać porażki. Szykuje się całkiem wyrównana walka, gdzie o ostatecznym rezultacie mogą zadecydować detale. Nasza redakcja stawia na nie więcej niż dwie bramki w regulaminowym czasie gry.

Tottenham – Brighton, sytuacja kadrowa

Antonio Conte ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy z kadry, nawet Bentancura czy Kulusevskiego, którzy dołączyli do zespołu pod koniec zimowego okienka. Z kolei Graham Potter w podróż do Londynu nie zabrał Sarmiento, Mwepu oraz Steele.

Tottenham – Brighton, ostatnie wyniki

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Spurs. Prawdziwym katem drużyny okazała się Chelsea, która najpierw wyrzuciła Tottenham z Pucharu Ligi Angielskiej, a później potwierdziła lepszą formę w Premier League.

Natomiast Mewy remisowały cztery ostatnie pojedynki w regulaminowym czasie gry. Stąd forma gości również stanęła w miejscu, jednak Brighton potrafi mobilizować się na mecze z wymagającymi rywalami. Dowodem na to są chociażby dwa remisy z Chelsea w tegorocznej kampanii. Z drugiej strony Jakub Moder imponuje formą, więc Polak cieszy się regularnymi występami, a przy okazji został też ulubieńcem kibiców.

Tottenham – Brighton, historia

Zdecydowanie lepszym bilansem w meczach bezpośrednich może pochwalić się Tottenham. Niemniej Brighton przerwał niemoc i pod koniec grudnia pokonał Spurs (1:0) pierwszy raz w historii.

Tottenham – Brighton, kursy bukmacherskie

Tottenham – Brighton, przewidywane składy

Tottenham: Gollini – Davies, Dier, Romero, Sessegnon, Doherty – Hojbjerg, Winks, Son, Bergwijn – Kane

Brighton: Scherpen – Cucurella, Webster, Dunk, Veltman – Moder, Bissouma, Trossard, Lallana, Lamptey – Maupay

Tottenham – Brighton

Transmisję meczu “na żywo” w TV przeprowadzi Eleven Sports 2 i Eleven Sports 4.

