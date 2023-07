PressFocus Na zdjęciu: Maciej Ambrosiewicz

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Miedź Legnica Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lipca 2023 20:04 .

Termalica – Miedź, typy bukmacherskie

W sobotnim meczu Fortuna 1 Liga o godzinie 20:00 zmierzą się ze sobą zespoły Termalici Niecieczy oraz Miedzi Legnica. Niewątpliwie zarówno dla jednych jak i drugich będzie to wymagające spotkanie. Według bukmacherów faworytem tego spotkania są gospodarzy. My natomiast spodziewamy się zaciętego spotkania, w którym nie będzie za dużo goli. Stawiamy na to, że jedna z drużyn zachowa w tej rywalizacji czyste konto. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – nie

STS 2.14 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Termalica – Miedź, ostatnie wyniki

Piłkarze Termalici Nieciecza w ostatnich czterech meczach przedsezonowych zanotowali jeden remis (1:1 z MFK Karwiną), a także ponieśli aż trzy porażki (0:3 z Sigmą Ołumuniec, 1:2 z FC Brno i 0:3 z Koroną Kielce). Natomiast w spotkaniu pierwszej kolejki rozgrywek zaplecza Ekstraklasy przeciwko Arce Gdynia zremisowali 2:2.

Natomiast goście sobotniego pojedynku w trzech przedsezonowych meczach sparingowych odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Odrą Opole oraz 2:1 z KKS-em Kalisz) i zanotowali jeden remis (0:0 z Sandecją Nowy Sącz). W inauguracyjnym meczu Fortuna 1 Liga zmierzyli się z GKS-em Katowice. Ten mecz udało się wygrać Miedzi skromnie 1:0.

Termalica – Miedź, historia

Ostatni mecz rozgrywany między tymi zespołami był w maju 2021 roku. Wówczas w końcówce pierwszoligowego sezonu zwyciężyła ekipa z Legnicy 2:0. Natomiast w czterech wcześniejszych spotkaniach trzykrotnie wygrywała Termalica Nieciecza i tylko raz drużyna Miedzi.

Termalica – Miedź, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego spotkania jest drużyna Termalici. To właśnie za nimi będzie przemawiał atut własnego boiska oraz dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.12 – 2.18, podczas gdy na wygraną Miedzi Legnica wynoszą nawet 3.35. Przy okazji tego spotkania warto zainteresować się ofertę bukmachera STS. Gwarantuje on bonus powitalny aż do 1660 zł. Aby skorzystać z oferty należy podczas rejestracji podać STS kod promocyjny GOAL. Więcej informacji na temat promocji znajdziesz wyżej.

Termalica – Miedź, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Termalici 100% remisem 0% wygraną Miedzi 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Termalici

remisem

wygraną Miedzi

Termalica – Miedź, przewidywane składy

Termalica Nieciecza: Topór – Kasperkiewicz, Putivtsev, Farbiszewski – Wolski, Zaviyskiy, Ambrosiewicz, Hilbrycht – Radwański, Fassbender, Wacławek

Miedź Legnica: Mądrzyk – Hoogenhout, Mijusković, Hartherz – Tront, Drygas, Lehaire – Michalik, Antonik, Agbor

Termalica – Miedź, transmisja meczu

Starcie Termalici z Miedzą już w sobotę (29 lipca) o godzinie 20:00. Ten pojedynek obejrzeć będzie można na platformie Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.