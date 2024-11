Szkocja – Chorwacja: typy, kursy, zapowiedź (15.11.2024)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Szkocja Chorwacja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 listopada 2024 21:08 .

Szkocja – Chorwacja: typy bukmacherskie

W znacznie lepszej sytuacji przed meczem jest reprezentacja Chorwacji. Zwycięstwo da im pewny awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Mimo wszystko reprezentacja Szkocji wciąż ma o co grać, bowiem stawką jest utrzymanie w dywizji A. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki oraz mecze bezpośrednie zapowiada się zacięta rywalizacja. Dlatego proponuje typ, że obie drużyny strzelą gola. Gospodarze zaliczyli “BTTS” w 3 z 5 ostatnich spotkań. Z kolei goście w 4 z 5 ostatnich starć. Mój typ: obie drużyny strzelą gola.

Zobacz także: tabela Ligi Narodów

Szkocja – Chorwacja: ostatnie wyniki

Reprezentacja Szkocji nie potrafi odnieść zwycięstwa od ośmiu spotkań. Ostatni raz wygrali w czerwcu tego roku w sparingu z Gibraltarem (2:0). Z kolei w Lidze Narodów zdobyli jak dotąd tylko jeden punkt, remisując z Portugalią (0:0). Wcześniej z tą samą ekipą przegrali na wyjeździe (1:2). Ponadto porażki doznali w konfrontacji z Chorwacją (1:2) oraz z Polską (2:3).

Chorwacja po 4. kolejkach zajmuje 2. miejsce w grupie z dorobkiem 7 punktów. We wrześniu podopieczni Zlatko Dalicia przegrali z Portugalią (1:2) oraz wygrali z Polską (1:0). Natomiast w listopadzie przed własną publicznością pokonali Szkocję (2:1) oraz na Stadionie Narodowym zremisowali z Biało-Czerwonymi (3:3).

Szkocja – Chorwacja: historia

Ostatnie spotkanie w Lidze Narodów zakończyło się zwycięstwem Chorwacji (2:1). Bramki w tym meczu dla Chorwatów strzelali Igor Matanović oraz Andrej Kramarić. Honorowe trafienie dla Szkotów zdobył Ryan Christle. Wcześniej obie drużyny rywalizowały podczas Euro 2021 w 3. kolejce grupy D. Komplet punktów oraz awans do fazy pucharowej wywalczyli Chorwaci, którzy zwyciężyli (3:1).

Szkocja – Chorwacja: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem meczu będzie reprezentacja Chorwacji. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 2.10, zaś wygraną Szkocji można postawić z kursem 3.30. Z kolei zdarzenie, że starcie zakończy się remisem, oszacowano ze współczynnikiem 3.25.

Szkocja – Chorwacja: kto wygra?

Szkocja – Chorwacja: przewidywane składy

Reprezentacja Szkocji wystąpi w możliwie najmocniejszym składzie. Steve Clarke będzie miał do dyspozycji największe gwiazdy zespołu jak Scott McTominay, Billy Gilmour czy Andy Robertson. Natomiast w reprezentacji Chorwacji na pewno nie zobaczymy Dominika Livakovicia. Bramkarz w poprzednim meczu z Polską zobaczył czerwoną kartkę za brutalny faul poza polem karnym.

Szkocja – Chorwacja: przewidywane składy

Reprezentacja Szkocji wystąpi w możliwie najmocniejszym składzie. Steve Clarke będzie miał do dyspozycji największe gwiazdy zespołu jak Scott McTominay, Billy Gilmour czy Andy Robertson. Natomiast w reprezentacji Chorwacji na pewno nie zobaczymy Dominika Livakovicia. Bramkarz w poprzednim meczu z Polską zobaczył czerwoną kartkę za brutalny faul poza polem karnym.

Szkocja – Chorwacja: transmisja meczu

Mecz 5. kolejki Ligi Narodów pomiędzy Szkocją a Chorwacją odbędzie się w piątek (15 listopada) o godzinie 20:45. Areną zmagań będzie Hampden Park w Glasgow. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w internecie na stronie polsatboxgo.pl.

