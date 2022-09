Stal – Śląsk: typy, kursy, zapowiedź (03.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Victor Garcia

W 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie między innymi do spotkania Stal – Śląsk. Mielczanie dobrze wystartowali, lecz ostatnio przegrali dwa razy. Czy uda im się teraz zrehabilitować? Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi. Można w niej zaś znaleźć typy, kursy bukmacherskie na to spotkanie, czy przewidywane składy.

Stadion Stali Mielec Ekstraklasa Stal Mielec Śląsk Wrocław 2.85 3.40 2.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2022 15:32 .

Stal – Śląsk: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że jutrzejsze spotkanie zakończy się podziałem oczek. Obie drużyny mają ostatnio spore problemy. Gospodarze zanotowali dwie przegrane z rzędu. W tych spotkaniach Stal nie zdobyła nie tylko ani jednego punktu, ale także ani jednej bramki. Śląsk Wrocław nie zanotował ani jednego zwycięstwa od 14 sierpnia. W dwóch kolejnych spotkaniach zawodnicy tego zespołu zdobyli tylko jeden punkt. Ostatnio natomiast gładko przegrali na swoim terenie z Rakowem Częstochowa aż trzema golami. Wydaje nam się, że tutaj remis jest zatem najbardziej prawdopodobny.

Stal – Śląsk: sytuacja kadrowa

W szeregach klubu z Mielca kontuzjowany jest obecnie tylko Bartłomiej Ciepiela. Pomocnik ostatni raz pojawił się na murawie w lipcu tego roku – w trakcie spotkania z Lechem.

Stal – Śląsk: ostatnie wyniki

Piłkarze Stali Mielec zanotowali całkiem udany początek tego sezonu. Ostatnio jednak zaczęli spisywać się zdecydowanie słabiej… 21 sierpnia zawodnicy tego zespołu przegrali w wyjazdowym spotkaniu z Piastem Gliwice 0:4. Wówczas swój show dał Kamil Wilczek, który zdobył aż trzy bramki. Ostatnio podopieczni Adama Majewskiego podejmowali Legię Warszawa. Jedynego gola zdobył Carlitos. Finalnie piłkarze ze stolicy kraju zwyciężyli 1:0. Stal Mielec jest na dziewiątej lokacie. Oczko niżej są piłkarze Śląska. Ekipa z Wrocławia w czterech poprzednich spotkaniach zanotowała tylko jedno zwycięstwo. W ostatniej kolejce wrocławianie podejmował Raków Częstochowa. Zawodnicy Marka Papszuna pewnie triumfowali 4:1.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebety 30zł Jeden z liderów rynku Przejdź na stronę bukmachera +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Stal – Śląsk: historia

W poprzednim sezonie oba mecze pomiędzy tymi drużynami były bardzo wyrównane. We Wrocławiu gospodarze nieznacznie triumfowali 2:1. I to nawet pomimo tego, że od 42. minuty grali w dziesięciu. Wówczas drugi żółty kartonik, a w konsekwencji czerwony, zobaczył Konrad Poprawa. W spotkaniu rewanżowym Śląsk Wrocław prowadził 1:0, ale rywale wyrównali w doliczonym czasie gry. Ostatecznie to spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Stal – Śląsk: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów bliżej zainkasowania trzech oczek będą w sobotę zawodnicy z Wrocławia.

Stal – Śląsk: przewidywane składy

Stal: Mrozek – Wolski, Matras, Kasperkiewicz, Barauskas, Getinger, Wlazło, Domański, Gerbowski, Hamulic, Lebedyński

Śląsk: Szromnik – Janasik, Gretarsson, Poprawa, Garcia, Schwarz, Olsen, Samiec-Talar, Łyszczarz, Yeboah, Exposito

Stal – Śląsk: transmisja

Sobotni mecz PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport. Możesz zobaczyć tę potyczkę też w usłudze CANAL+ online. Wystarczy zarejestrować konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony. Wtedy zgarniesz półroczny dostęp do oferty tylko za 180 zł (po obniżce z 270 zł).